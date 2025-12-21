舊電腦變慢別急著換機！教你低成本升級SSD、RAM　速度快如新

有不少朋友諮詢舊電腦升級的問題，有些電腦很老舊，而有些電腦仍然有比較不錯的配置。那麼舊電腦應該怎麼升級，能夠用最低的付出獲得最大的收益。下面我們從幾個硬體層面討論這個問題。



首先我們需要明確的是，由於驅動、兼容性、新特性支持等原因，硬體搭配同時代的軟體，會在體驗上比較出色，這對於不少老舊電腦來說是很重要的。

【如何科學地升級電腦，一篇文章教給你】（canva；01製圖）

所以，如果你現在覺得自己手上的老舊電腦不如以前快了，有可能是系統升級導致的問題。舉個例子，Windows XP時代的硬體，如果強行升級到Windows 10的話，那麼系統的流暢度肯定是安裝Windows XP時更好。

1. CPU如何升級

我個人認為，CPU是否升級，應該重點衡量費用支出和性能提升。舉個例子，前段時間有網友問我，Athlon 64 X2 5200 plus怎麼升級。顯然知道或者用過這顆CPU的朋友已經不再年輕了，這是一顆2007年發布的產品，性能放在現在很弱。

如果喜歡折騰的話，二手平台上幾塊或者十幾塊就能輕鬆將性能提升50%以上，當然需要確定底板是否支持。較低的花費獲得較大的性能提升，花小錢辦大事對於老平台是值得的。有些CPU並不算老舊，比如Intel 6th Core，想要不更換底板的情況下升級，獲得的性能提升可能與花費不成正比，這時候將預算放在其他硬體上可能是更好的選擇。

有些CPU不算老舊，將預算放在其他硬體上可能是更好的選擇（pexels）

2. RAM如何升級

RAM是容易出現瓶頸的硬件，這兩年應用對RAM的需求暴漲，以前8GB都是大容量，現在16GB RAM可能都有些不夠了，想要玩遊戲的話，甚至得標配32GB，非常誇張。結合現階段DDR4 RAM大漲，DDR5 RAM的價格也下不來，正在使用這兩個RAM類型的使用者先別急升級了。 DDR3 RAM比較便宜，如果現在是一條，可以再買一條升級成雙頻道。如果容量在6GB以下，建議升級到8GB、12GB或16GB，反正也便宜。

3. 硬碟如何升級

硬碟同樣是容易造成性能瓶頸的硬體，特別是很多老電腦，可能用的還是機械硬碟。如果是的話，建議升級固態硬碟，容量不用特別大，120GB也是可以的，當作系統盤用，這對老電腦的提升會非常明顯。另外需要注意的是，老硬體和老系統對於固態硬碟的支持有區別，有些底板只有SATA接口，沒有M.2接口，那麼SATA SSD就是不錯的選擇。即使有M.2接口，也需要了解該接口支持的規格，是支持SATA還是NVMe。而且像Windows XP這樣的系統，對於固態硬碟的支持可能沒有那麼完善，需要打補丁。這些都需要弄清楚，再去選擇固態硬碟。

如果舊電腦用的是機械硬碟，建議升級固態硬碟做系統盤（pexels）

4. GPU如何升級

價格主要是玩家需要重點考慮的，不過現在GPU市場的價格整體偏高，不是那麼適合入手。如果是剛需的話，能選性能強的就選性能強。選擇GPU需要小心一些，對硬體了解不多的朋友，還是直接買新GPU比較穩妥。另外，你的GPU性能無法滿足遊戲流暢運行的話，其實可以適當的降低畫質來提高幀數，前提是能接受用畫質換幀率這個思路。這恐怕比GPU來的更實際。

5. 底板、電源等其他硬體如何升級

底板、電源等硬體，一般不用更換，除非你要更換CPU，底板接口無法支持了，才會去考慮更換底板。另外，電源只要在更換更高功耗的CPU或GPU的時候，功率確實不夠，才需要去換電源。一般情況下，底板、電源、風扇等硬體是沒有必要去升級的。

以上就是關於舊電腦升級的思慮，大家可以優先考慮升級RAM和硬碟，再考慮升級CPU，玩家可重點考慮升級GPU，其他部件升級優先級更低。特別是很老的電腦，不要耗費太多金錢在上面，除非整個平台升級，不然老硬體的性能提升幅度真的很有限。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】