買新顯卡必看！RTX 5060細顯存搭舊接口效能蒸發　PCIe 5.0是關鍵

俄羅斯科技頻道Рома, Просто Рома發布了一項實測結果，揭示了在顯存容量受限的情況下，PCIe 4.0與PCIe 5.0之間的性能差異顯著。



此前有測試數據顯示，對於配備大容量顯存的高端顯示卡如RTX 5090，其在PCIe 4.0和PCIe 5.0平台下的性能差距僅為1%左右，似乎表明接口版本對整體表現影響甚微。然而，這一結論在顯存較小的顯卡上並不成立。

Рома, Просто Рома的實際測試表明，由於RTX 5090本身具備充足的顯存資源，數據交換對PCIe帶寬的依賴較低，因此接口版本的提升帶來的增益不明顯。但當測試對象更換為顯存僅為8GB的RTX 5060時，情況發生明顯變化。

+ 6

在運行對顯存需求較高的遊戲時，一旦所需顯存超過顯示卡本地容量，系統便會啟用主內存作為補充，相關數據需通過PCIe總線在顯存與系統內存之間頻繁傳輸。

此時，PCIe通道的帶寬成為關鍵瓶頸。以遊戲最後生還者為例，在啟用RTX 5060 8GB的情況下，運行於PCIe 5.0平台時平均幀率達到59.6 FPS；切換至PCIe 4.0後，幀率下降至35.5 FPS，性能損失達40.4%。

若平台進一步降級至PCIe 3.0，平均幀率則僅維持在27.2 FPS，相較PCIe 5.0性能下降幅度高達54.4%。這組數據表明，在顯存容量不足的場景下，更高版本的PCIe接口能夠提供顯著的性能支持，帶寬優勢在數據密集型任務中尤為突出。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】