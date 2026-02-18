SSD秒殺舊硬碟？這兩個方法讓機械硬碟升級提速　打敗固態硬碟

有不少玩家因為機械硬碟的緩慢速度而頭疼，但近期固態硬碟漲價又太過火，軟件升級就成了很多玩家的選擇。很多軟件可以給機械硬碟帶來極速的性能提升，其讀寫速度甚至可以翻身吊打固態硬碟，那麼這些軟件真的靠譜嗎？



對於用戶來說，很多軟件的確可以獲得非同凡響的體驗，而且速度確實很快，其中有兩種主流，分別是緩存加速型和虛擬硬碟型，我們分別來看看。

兩個方法讓機械硬碟升級提速，打敗固態硬碟。（unsplash；01製圖）

+ 14

緩存加速型：傻瓜式提速首選

以PrimoCache為代表，這類工具無需改動系統設置，自動為整個分區構建緩存，對用戶完全透明。給老舊機械硬碟分配儲存緩存後，4K性能（讀寫4096 bytes數據塊能力）確實會暴增，超越中端固態硬碟。

其優勢在於智能調度——當緩存存滿時，會自動淘汰低頻數據，不會影響正常使用，且關閉延遲寫入後可避免斷電丟數據風險。

但短板同樣明顯：緩存調度算法會額外佔用CPU資源，且無法精準加速單個文件，只能針對整個分區起效。分配的容量小會導致命中不精準，效果不明顯，但是分配容量太大又會佔用系統資源，可能導致系統卡頓。

機械硬碟提速後的數據。（中關村在線提供）

虛擬硬碟型：極致性能的取捨

Ramdisk等軟件則直接將記憶體模擬成獨立硬碟，讀寫速度可達記憶體原生性能，遠超任何固態硬碟。用戶可將瀏覽器緩存、視頻渲染臨時文件等放入其中，讓大文件處理速度翻倍。

其他類似的軟件也是一樣的方法，將記憶體作為硬碟的緩存，所謂秒殺固態硬碟的速度，實則是記憶體性能的直接體現，而非機械硬碟本身的性能躍升，在超出劃出記憶體的容量之後，就會落回機械硬碟的速度。

對於老舊電腦來說，如果使用的是DDR3記憶體，可以利用記憶體價格極低的優勢，裝備儘可能大的記憶體容量，然後分配記憶體做緩存，可以讓系統速度顯著提升。

但如果電腦的記憶體較小，或者經常使用多任務需要佔用更多的記憶體容量，那麼佔用本來就不富裕的記憶體空間反而會影響整機的性能發揮，就不建議使用了。

延伸閲讀：Windows更新毀硬碟非事實？SSD更怕這5壞習慣！小心數據不翼而飛（點擊連結看全文）

+ 7

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】