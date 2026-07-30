手機需要重新開機嗎？NSA建議每週重啟防黑客　實測效能提升真相

手機需要重新開機嗎？大家有多久沒有關掉手中的智能手機？許多人習慣讓手機全年無休地運作，深信現代作業系統能完美處理所有背景程式。然而，當用家以為手機運作正常，潛藏的惡意軟件或許正悄悄讀取用家的個人資料。重啟，這個看似原始的動作，卻是切斷攻擊鏈最直接的手段。



重啟，這個看似原始的動作，卻是切斷攻擊鏈最直接的手段。（AI生成）

為甚麼要重新啟動手機？效能與快取的真實角力

現代智能手機搭載的ARM架構處理器，確實是為了長時間運作而設計。在Android與iOS系統中，快取（Cache）的積累其實是刻意為之。當用家頻繁開啟Instagram或WhatsApp時，系統會將應用程式暫存在記憶體（RAM）中，確保下次開啟能做到「秒開」。底層邏輯甚至認為閒置的記憶體就是浪費。

現代智能手機搭載的是ARM架構處理器。（AI生成）

當手機連續運作數週甚至數月，這種完美的記憶體管理機制就會出現裂痕。根據外媒Engadget的專題報道，應用程式在長時間運行後極易遭遇錯誤，導致無故閃退或異常耗電。這時，重新啟動手機就能一口氣清空所有暫存快取。系統從零開始重新分配資源，瞬間解決隱形的效能瓶頸。

美國國家安全局的警告：每週重啟一次能防範黑客？

效能提升只是表象，真正的核心價值在於資訊安全。美國國家安全局（NSA）曾發佈官方指引，強烈建議用家每週至少將手機重啟一次。NSA表示零點擊（Zero-click）攻擊與針對性網絡釣魚（Spear phishing）等高階惡意軟件，通常會駐留在手機的揮發性記憶體（Volatile Memory）中。這代表只要切斷電源，潛伏在記憶體中的惡意程式就會瞬間灰飛煙滅。對於記者、政治異見人士或者高淨值人士而言，這個簡單的動作能有效打斷黑客的攻擊鏈。

出入境必備自保手段：BFU安全模式如何運作？

若用家準備過關，或是前往資訊安全審查極嚴格的地區，手機重啟將是保護數據的一大措施。關鍵在於一個被稱為「首次解鎖前」（Before First Unlock，簡稱BFU）的終極加密狀態。

重啟手機後，手機會進入一個被稱為「首次解鎖前」（Before First Unlock，簡稱BFU）的終極加密狀態。（AI生成）

當手機重新開機，但用家尚未輸入PIN碼或手機密碼解鎖前，裝置會進入BFU狀態。在這個階段，手機內部的數據被最高級別的加密層層鎖死。一旦輸入密碼解鎖，加密金鑰就會被載入到RAM中，進入「首次解鎖後」（After First Unlock，AFU）狀態。此時執法機構或高階竊賊便能使用專業法證設備輕易抽取數據。強烈建議在接受邊境檢查前，將用家手上的Apple、三星或小米手機重新啟動且不作解鎖，將數據被強行讀取的風險降至最低。

當手機重新開機，但用家尚未輸入PIN碼或手機密碼解鎖前，裝置會進入BFU狀態。（AI生成）

蘋果與Google的反擊：72小時閒置自動重啟機制

根據權威法證機構Magnet Forensics的深入拆解，只要iPhone連續72小時處於鎖定狀態且未被解鎖，系統就會觸發自動重啟。另一家法證專家Hexordia的研究報告也證實，這項功能如今在Google Pixel與最新的iOS裝置均已全面搭載。確保被盜取或被執法機關扣押的手機，在三天後自動退回最安全的BFU加密狀態，讓多數的破解與資料抽取工具瞬間失效。

來源：Engadget、Magnet Forensics、Hexordia