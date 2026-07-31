HUAWEI Pura 90s Pro系列香港開賣直擊｜買家最愛5G＋2億像素長焦

HUAWEI Pura 90s Pro及Pro Max 於今日正式在港開賣，新機不僅對應全新的 5.5G 網絡與 EMUI 16 操作系統，更加入強悍的長焦影像系統與多項 AI 圖像處理功能登場，為追求高品質攝影與流暢體驗的用家帶來全新選擇。



門市首發熱況與用家評價

開賣首日，記者親身前往HUAWEI沙田華為專門店直擊銷售情況。現場早已有一早到店等待領取新機。長期使用華為手機的陳先生表示，這次得知新機支援 5G 網絡後便毫不猶豫地訂購，並選擇了設計極具辨識度且色彩豐富的橘子海漸變配色。

陳先生指得知今代可用5G後，不用考慮立刻訂機。

另一位因舊手機意外損壞而換機的張先生則入手了曜石黑版本的 Pro Max，他提到新機在影像拍攝上的大幅提升讓人相當滿意，極為方便日常隨手記錄生活點滴。

張先生對新機的拍攝性能十分滿意。

此外，去年剛購入前代產品的馮先生亦特別到場購買 Pura 90s Pro Max。他分享過往出門外遊時總要背負重型的單眼相機，相當消耗體力，如今單憑一部攝影性能極佳的手機就能輕鬆取代傳統相機。適逢他近日購入了古箏演奏會門票，剛好能攜帶新手機前往現場，紀錄清晰流暢的演出畫面。從門市用家的熱烈反應可見，港版對 5G 網絡的支援以及頂級的長焦攝錄實力，正是吸引眾人用家即時換機的主因。

馮先生指以後外出拍攝不再需要帶重型相機，Pura 90s Pro Max已經十分足夠。

旗艦鏡頭規格全面拆解

相機表現一直是該系列的重點所在，這次推出的兩款型號各自定位清晰，滿足不同程度的攝影需求。高階定位的 HUAWEI Pura 90s Pro Max 配備了超大底 2 億像素長焦鏡頭，大幅提升了遠距離拍攝與人像構圖的細致度，不論是遠處的建築線條還是舞台上的人物神態，均能呈現豐富的細節與層次感。而 HUAWEI Pura 90s Pro 則搭載超聚光長焦微距鏡頭，兼顧了遠景擷取與近距離微距捕捉，讓用家在日常近拍花草、美食或細微紋理時同樣遊刃有餘。

HUAWEI Pura 90s Pro Max（湯致遠 攝）

全系列更全面升級至第 2 代紅楓原色鏡頭，透過更精準的光線感知與色彩還原演算法，有效解決過往手機拍攝時色彩偏色或失真的情況，極力還原眼前的真實色彩。不論是白天強光下的戶外風景，還是夜間複雜光源下的都市街景，均能提供自然且極具質感的影像呈現。

AI影音後製與系統升級

除了硬體層面的鏡頭升級，軟體與演算法的結合亦為拍攝帶來全新體驗。Pura 90s 系列導入了一系列創新的 AI 攝影與後製工具。其中包括能自動調整最佳視覺角度的升級版 AI 輔助構圖，以及能夠自動辨識並消除玻璃遮擋的 AI 去除反光功能，解決了在展覽館或室內隔著玻璃窗拍攝時的難題。

針對人物合照與後製修圖，新系統配備了 AI 最佳表情與 AI 消除功能，能自動修飾閉眼或表情不佳的瞬間，並將畫面中不必要的雜物輕鬆移走。而全新的 AI 魔法移圖功能更是讓用家自由搬移畫面中的主體，創造出更具趣味性的影像創作。配合 EMUI 16 操作系統的流暢介面與 5G+ 高速網絡連接，用家不論是在現場拍攝、修圖，還是將高清相片即時分享至社交平台，均能感受極致順暢的操作節奏。

發售售價與保養服務詳情

HUAWEI Pura 90s Pro Max 提供 12GB + 512GB 版本，機身配色備有橘子海、霞光紫、晨曦金以及曜石黑可選，售價為 $7,988。而 HUAWEI Pura 90s Pro 則提供兩種儲存容量選擇，其中 12GB + 256GB 版本推出粉紅芭樂與桑果黑配色，售價為 $6,388；12GB + 512GB 版本則提供粉紅芭樂、橘子汽水、椰青白與桑果黑四款顏色，售價為 $6,988。

另外全系列均附送升級尊享保養服務，當中包含為期 1 年的 HUAWEI Care+ 服務，提供首年 1 次意外損壞保障以及免費電池煥新；同時提供首 2 年內共 4 次免費屏幕貼膜服務。此外，保養範圍更涵蓋中國大陸、香港、澳門、亞太、中東及非洲等地區的跨國聯保。