Huawei Pura90s Pro港版推出｜5G回歸！2億像素長焦鏡極致遠攝

華為Huawei Pura90s Pro及Pura90s Pro Max系列香港版正式推出，2億像素長焦鏡極致遠攝！華為最新發佈旗艦級手機 HUAWEI Pura 90s Pro Max 以及 Pura 90s Pro，它不單擁有旗艦緞性能，更有極致的攝影規格，新機特別配備超高像素的長焦鏡頭，用家輕鬆拍出細節豐富的遠攝照片。在發佈會中同時公布設有柔光大屏幕平板電腦MatePad Pro Max、造型時尚而且佩戴舒適的夾耳式耳機FreeClip 2s，以及具備多重定位安全設計的兒童智能手錶Watch Kids 1X，全面不同用家實際需求。



Huawei Pura90s Pro Max正式香港公佈推出

四款顏色機身選擇，包括全新的雙色設計

Huawei Pura 90s Pro Max遠攝能力超強

Huawei Pura90s Pro及Pura90s Pro Max 在長焦能力、主鏡頭性能以及色彩精準度三大範疇上均作出了大幅升級。HUAWEI Pura 90s Pro Max 最矚目的賣點，在於配置了 2 億像素超大底長焦鏡頭，並首發配備晶片級 2 億像素 RAW 格式即時處理技術。能夠實現清晰細膩的 20 倍長焦影片拍攝，無論是身處大型運動場館捕捉運動員的動感一刻，還是在演唱會後排遠攝，都能夠以極高的清晰度與穩定性將遠方畫面拉近至眼前。主鏡頭方面配備了超聚光 HDR 技術，採用 1/1.28 吋 RYYB 感光元件，確保在逆光環境下拍攝人像依然能保留豐富細節並獲得準確曝光。同時機身具備 CIPA 7.0 級防手震效能，大幅減少手持拍攝時因抖動而造成的畫面模糊。

HUAWEI Pura 90s Pro擁有非常出色的拍攝功能

而 HUAWEI Pura 90s Pro 同樣具備出色的拍攝實力，對應微距拍攝功能，其超聚光微距長焦鏡頭最近對焦距離僅為 5 cm，能夠清晰記錄花蕊紋理與細微動態。

色彩處理向來是流動攝影的靈魂所在。HUAWEI Pura 90s 系列均配備了第二代紅楓原色鏡頭，令色彩準確度提升達 43%，色域處理範圍亦增加了 34%。感光元件的像素尺寸由上一代的 1.75 μm 增大至 2.45 μm，進光量顯著增加 96%，即使在昏暗的夜景環境中，手機也能精準還原暗部色彩細節，呈現出更貼近肉眼所見的真實畫面。

全面升級AI拍攝功能

新機更將人工智能深度融入日常拍攝之中，升級版 AI 輔助構圖功能可以即時辨識人物、建築及風景，在螢幕上即時提供拍攝站位指導。面對玻璃反光這類常見的拍攝阻礙，AI 去除反光功能可輕鬆抹除窗戶倒影及眩光，無縫還原玻璃後方的真實細節。用家亦可透過 AI 魔法移圖功能，隨意提取並移動圖像中的物件，系統會自動重構背景光影，為後期編輯帶來更多創意空間。

在硬件配置與機身設計上，新系列同樣展現出旗艦級數的造工。HUAWEI Pura 90s Pro Max 採用全新抗反光耐刮昆侖玻璃，令螢幕反光率大減 70%，就算在戶外猛烈陽光照射下，畫面依然清晰可見。這款特製玻璃的耐刮能力比普通玻璃高出 16 倍，耐摔能力亦提升了 25 倍。

而且今次終於正式對應5G網絡，官方指流動網速比以往快近291%，用家終於可以正式享受回5G極速上網，相信不少用家非常期待。

5G終於正式回歸Huawei手機

續航力方面，兩款新機均內置了 6000 mAh 大容量電池，HUAWEI Pura 90s Pro Max 支援高達 100W 有線超級快充及 80W 無線超級快充；而 HUAWEI Pura 90s Pro 則支援 66W 有線超級快充及 50W 無線超級快充。外觀設計靈感源自假日的輕鬆心情，HUAWEI Pura 90s Pro Max 首發採用雙色漸變金屬中框，營造出通透高級的視覺層次，將科技產品轉化為隨身攜帶的時尚配件。

Huawei Pura90s Pro Max 售價$7988，預訂附送1年Huawei Care、4次換保護貼服務以及亞太保養。

Huawei Pura90s Pro售價由$6388起，預訂附送Huawei Freebud Pro 5耳機、1年Huawei Care、4次換保護貼服務以及亞太保養。

HUAWEI MatePad Pro Max 機身極輕便

HUAWEI MatePad Pro Max 輕便與高效能流動工作

針對經常需要外出工作的專業人士與自由工作者，HUAWEI MatePad Pro Max 提供了一個兼顧輕便與高效能的流動工作方案。這款 13.2 吋的大屏幕平板採用了創新的雲隼架構與極簡堆疊工藝，將機身重量控制在僅 509 g，厚度更薄至 4.7 mm，成為同級別大尺寸平板中最輕薄的選擇。機身外殼選用航太級鋁合金製造，配合內置承重樑及強化榫卯式連接結構，抗彎曲能力提升了 60%，並獲得 TÜV Rheinland 超薄抗彎曲認證，大大減低了放在背包內被擠壓變形的風險。

HUAWEI MatePad Pro Max售價為$9988（12+512GB）

螢幕質素是這款平板的另一大亮點。憑藉 3.55 mm 極窄邊框設計，其屏佔比高達 94%。這塊 13.2 吋 3K Flexible OLED PaperMatte 柔光屏應用了高精度納米級蝕刻工藝，除了具備出色的抗眩光效果外，更獲得 TÜV Rheinland 全局護眼顯示 5.0 認證，長時間閱讀或處理文書工作也能保持雙眼舒適。效能方面，對比上一代產品整體性能提升了 20%，散熱效能亦改善了 30%。機身內置六個揚聲器分頻系統及四驅動低音單元，配合高達 10400 mAh 的電池容量，單次充電可提供最長 14.5 小時的使用時間。平板預載了 PC 級 WPS Office 軟件，並支援 GoPaint 專業繪畫及 HUAWEI Notes 等應用程式，為用家帶來媲美桌面電腦的工作體驗。

HUAWEI FreeClip 2 S 夾耳式耳機 售價為$1788

同場加映：HUAWEI FreeClip 2 S 夾耳式耳機、HUAWEI WATCH KIDS X1 Pro

全新 HUAWEI FreeClip 2 S 夾耳式耳機延續了深受歡迎的開放式聆聽體驗，單隻耳機重量僅 5.1 g。創新的 C 形橋採用親膚液態矽膠材質，柔軟度比上一代提升了 25%，配搭經歷 22 道調漆噴塗工序的金屬高光質感，佩戴極為舒適。充電盒內部空間增加了 20%，除了耳機外更可收納小型首飾。耳機搭載自研第三代音頻晶片及 NPU AI 處理器，支援智感音量自適應算法，能根據環境噪音自動調整音量與人聲表現。

HUAWEI WATCH KIDS X1 Pro 售價為$2388

針對兒童安全與日常溝通，HUAWEI WATCH KIDS X1 Pro 首創可拆卸及 360° 自由旋轉的 1.82 吋 AMOLED 橫向螢幕。手錶搭載了前置 500 萬像素 110° 超廣角鏡頭以及後置 1300 萬像素高清鏡頭，內置 64GB 儲存空間，方便小朋友以獨特視角記錄生活。為了讓家長更安心，手錶支援五模雙頻 GNSS 衛星定位、Wi-Fi 及基站等多重定位技術，並具備 SOS 求救功能與高清視頻通話支援，機身同時達到 IPX9 及 IPX8 防水標準，是陪伴兒童成長的全面智能裝備。