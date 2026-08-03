HDMI 2.2與2.1分別 | 無損直上4K 240Hz！拆解三大重點及更換建議

HDMI 2.2與2.1分別｜近期考慮換新電視、電競顯示器，大家最常見的規格一定是HDMI 2.1，不過HDMI協會（HDMI Licensing Administrator）早前發表最新HDMI 2.2標準後，表示支援96Gbps最高頻寬的全新「Ultra 96」傳輸線，最快會在今年第三季投入生產。究竟全新的HDMI 2.2與大家現時使用的2.1有甚麼分別？聲畫延遲可以徹底解決？這次就為大家拆解三大重點及買機/換線建議。



HDMI 2.2三大重點及買機/換線建議。（HDMI）

頻寬倍增至96Gbps，未壓縮直上4K 240Hz

現時主流的HDMI 2.1頻寬上限為48Gbps，應付PS5或一般4K 240Hz畫面固然夠用。不過HDMI 2.2改用新一代FRL（Fixed Rate Link）技術，將傳輸頻寬直接翻倍至96Gbps。

FRL技術可為電視、電影及遊戲工作室等內容製作者提供更高品質的選項，同時實現多種傳輸平台。（HDMI）

頻寬加大最直接好處是可以在「無損未壓縮」的情況下，輸出4K 240Hz超高刷新率或8K 60Hz細緻畫面。若配合DSC（顯示串流壓縮技術），更能支援到12K甚至16K解像度。對於使用高階顯示卡打機的PC玩家來說，畫面流暢度與反應速度都會有所提升。

可支援到12K甚至16K解像度。（HDMI）

新增LIP協定，徹底解決Soundbar聲畫不同步

接駁家庭影院（例如電視接駁AV擴音機、Soundbar或外置音響）時，不少用家都遇到過聲音同嘴型對不上的延遲問題。這是由於不同設備之間的音訊處理晶片速度存在落差導致。

為此HDMI 2.2加入全新LIP（Latency Indication Protocol，延遲指示通訊協定）。這項技術可讓連接鏈上所有設備進行自動溝通，動態協調並對齊延遲時間，從根本解決外置Soundbar或擴音機的聲音延遲問題，做到真正的影音同步。

這項技術可讓連接鏈上所有設備進行自動溝通，動態協調並對齊延遲時間。（HDMI）

全新「Ultra 96」線材，防電磁干擾更強

要食盡96Gbps的龐大數據量，舊有線材顯然不夠用。HDMI協會為此推出全新的「Ultra 96」認證線材，預計今年第三季投產。除了傳輸率更高之外，新線材特別強化抗電磁干擾（EMI）設計，避免高頻傳輸時干擾家中的Wi-Fi路由器或藍牙裝置訊號，維持全屋網絡穩定。

「Ultra 96」線材支援最高64Gbps、80Gbps或96Gbps頻寬。（HDMI）

買機/換線建議：現有設備是否會廢掉？

面對新規格殺到，心急換機前可以先留意以下幾點：

【1】舊設備免擔心：HDMI 2.2具備完全向下兼容特性。現有的PS5、Xbox Series X、Apple TV或舊款4K電視均可繼續正常使用，不會被淘汰。

【2】舊線無須急著換：如果現有設備只需要48Gbps頻寬（例如一般4K 120Hz電視），現有的Ultra High Speed HDMI線依然適用，無須全數替換。

【3】邊類用家需要升級：只有當打算購入支援HDMI 2.2的旗艦電視、頂級電腦顯示卡（如RTX 50系列高階卡），並追求4K 240Hz超高刷新率或8K畫質，才需要同步購入全新的Ultra 96線材解放硬件極限。

支援多種商機及適用於未壓縮和壓縮視訊和色度採樣。（HDMI）

來源：HDMI