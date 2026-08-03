小童看手機壞大腦？美國最新研究破除迷思：關鍵在於家長心理狀態

小童看手機壞大腦？在餐廳食飯或者坐地鐵，不時都會見到幼童發脾氣大哭，身邊的家長二話不說掏出智能手機或平板電腦給小朋友玩以此來「止哭」。這種在學術界被稱為「媒體情緒調節」（Media Emotion Regulation）的育兒模式，相信不少港人都相當熟悉。但這種做法，長期以來是否會影響甚至破壞小朋友的大腦認知發展呢？即看下文了解！



研究團隊發現，螢幕安撫對幼童的影響因人而異。（AI生成）

最近，美國俄亥俄州立大學（Ohio State University）發表了一項研究，打破了傳統「手機育兒等於有害」的二元對立想法。研究團隊發現，螢幕安撫對幼童的影響因人而異，而背後更突顯出一個大家容易忽略的因素：家長本身的心理健康。

破除「二元對立」迷思，研究聚焦幼童「執行功能」

這項發表於國際學術期刊《Journal of Communication》的研究，由傳播學系助理教授Jane Shawcroft領導。團隊分析了由楊百翰大學（Brigham Young University）進行的「Project M.E.D.I.A.」長期追蹤數據，了解2歲半至7歲半幼童的成長軌跡。研究主要針對兩項影響幼童成長的核心「執行功能」：

【1】認知靈活性：根據環境變化切換思考的能力。

【2】抑制控制力：情緒激動時能克制衝動、踩煞車的能力。

這兩者都是日後建立社交關係與學習能力的基石。Shawcroft教授指出，螢幕對幼童發展的影響絕非簡單的「好或壞」，其背後的相互作用在不同孩子身上完全不同。

可以透過改變使用螢幕的習慣，或者多安排戶外活動來幫助小朋友鍛鍊自我調節能力。（AI生成）

絕大多數家庭：幼童與螢幕的雙向影響

研究顯示，對於絕大多數家庭來說，給小朋友看手機與其認知發展之間存在一個「雙向循環」。

也就是說，越難安撫的小朋友，家長使用手機的頻率自然越高，而螢幕的使用，又會影響小朋友的認知與控制力發展，進而反過來影響他們日後的情緒表現。Shawcroft教授解釋，這種互相影響的過程十分普遍，正因為它是雙向循環，家長不需要過度恐慌，反而可以透過改變使用螢幕的習慣，或者多安排戶外活動來幫助小朋友鍛鍊自我調節能力。

幼童與螢幕的雙向影響。（AI生成）

7%特殊個案：家長精神疲憊才是關鍵

研究中最值得深思的是一組佔總數約7%的特殊個案。在這些家庭中，家長給孩子看螢幕的頻率與小朋友本身的性格或認知能力全然無關。

經分析，團隊發現這7%家庭的家長，普遍面對較嚴重的抑鬱或精神壓力問題。當照顧者自身處於極度疲勞、心理資源耗盡的狀態時，手機和平板電腦就成為他們唯一能維持家庭運作的工具。這部分家長高度依賴螢幕育兒，並非因為偷懶或管教不善，而是反映出照顧者自身的心理健康已經出現問題。

家長精神疲憊才是關鍵。（AI生成）

專家呼籲：停止道德審判，支援家長才是根本之道

現代社會對「手機育兒」往往抱持批判態度，常將責任完全歸咎於父母。對此，研究團隊呼籲大眾與社會機制改變思考角度。

「我們希望關於兒童與科技的討論，不要再一味聚焦於家長有沒有做對，而是將其視為整個社會的共同責任。」Shawcroft教授補充道：「如果我們希望孩子健康成長，前提是必須先讓照顧他們的家長得到足夠的支持與福祉。」

來源：Gizmodo、Bioengineer