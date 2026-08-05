iPhone入水充電警告｜緊急充電或傷機　正確排水乾燥方法一次看

iPhone入水充電警告｜iPhone 充電時，如果 Lightning 或 USB-C 接口偵測到液體，系統可能會彈出「偵測到液體」或「無法充電」提示，並暫停有線充電。部分用戶重新插線後，亦會看到「緊急略過」選項，容許手機在未完全乾燥的情況下繼續充電。不過，這個功能是留給真正有緊急需要的情況。若充電接口確實有水，強行通電可能增加腐蝕、短路及損壞手機零件的風險。



點解 iPhone 一入水就唔畀充電？

iPhone 偵測到充電接口有液體時，會主動停止有線充電，目的主要是保護接口內的金屬接點。如果金屬接點在潮濕狀態下持續通電，時間一長可能出現腐蝕。腐蝕後，充電口可能變得接觸不良，甚至完全無法充電。

另一個風險是短路。當液體仍然留在接口內，通電時可能影響充電模組，嚴重時甚至牽連手機內部主機板零件。因此，系統在偵測到異常後主動停止充電，本身就是一項保護機制。

「緊急充電」會唔會永久整壞部機？

答案是有機會，尤其是在充電口確實仍然潮濕的情況下。所謂「緊急略過」功能，是容許用戶在特殊情況下強制繼續充電。例如身處戶外、需要用手機求救、導航或聯絡家人，而電量又接近耗盡，系統才提供這個選擇。

但如果只是因為趕時間，而在接口仍然有水時反覆強制充電，就有機會令金屬接點加速腐蝕，亦可能增加短路風險。若問題出現在充電模組或主機板，之後維修成本可能比單純更換充電線高得多。因此，除非真的是緊急需要，否則不建議使用這個功能。

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有時可能只是誤報

不過，液體警告亦不一定代表充電口真的入了水。如果你十分肯定手機近期沒有淋雨、跌入水中，也沒有使用潮濕的充電線，但系統仍然突然彈出警告，有可能是感應誤判或系統短暫異常。

這種情況下，可以先拔出充電線，檢查手機接口和線材接頭是否乾爽，再等一段時間後重新嘗試。如果警告持續出現，即使接口看起來完全乾燥，便不宜長期直接使用「緊急略過」，可先更換另一條乾爽充電線或充電器測試。

入水後第一步：立即拔掉充電線

如果可以確認充電口真的入水，第一件事不是吹乾，而是立即拔走充電線。接着可以把 iPhone 直立，充電接口朝下，再輕輕在手掌上拍幾下，讓積水自然流出。動作不需要太大力，亦不要不停猛力搖手機，因為這樣反而可能令水分進入更深的位置。之後應把手機放在通風位置自然乾燥。

輕微濺水可先等30分鐘

如果只是少量水滴，例如洗手時濺到、飲品輕微濺到手機，或者雨水落到充電接口，可以先讓手機在通風環境中乾燥約30分鐘，再嘗試插線。如果重新插線後仍然出現液體警告，就應繼續等待，不要反覆強制充電。實際乾燥時間會視乎入水程度、室內濕度和接口位置而不同，並不是等夠30分鐘就代表一定完全乾透。

完全跌入水中要等更久

如果 iPhone 曾經整部跌入水中，或者明顯有大量液體進入接口，就要預留更長乾燥時間。可以先用乾毛巾抹走機身表面的水分，再把手機放在通風地方。資料建議至少等待約2至5小時，如果希望更加穩妥，可以放置約12小時再嘗試充電。期間應避免不停插線測試，因為每次通電都有可能在未完全乾燥的情況下增加風險。

千萬不要放入米缸

手機入水後放入白米，是流傳多年的做法，但並不建議。白米實際上未必能有效把充電接口深處的水分抽走，而細小米粒或粉塵反而可能跌入充電口，造成堵塞甚至刮傷。因此，與其把手機埋進米中，不如放在乾爽、空氣流通的位置自然乾燥，會更加安全。

可以用風扇 但不要吹熱風

如果想加快乾燥速度，可以使用風扇，但要留意方式。較合適的做法，是讓涼風吹向手機接口附近，而且保持一定距離及角度，讓空氣流動帶走水分。不要把風扇貼得太近，也不要猛烈直吹接口，避免把水分推得更深入手機內部。更加不建議使用風筒、暖風機或其他會產生高溫的設備。過熱有機會影響手機內部膠件、電池及其他精密零件，反而由一個入水問題變成另一個故障。

暫時改用無線充電

如果充電口仍然潮濕，但手機背面及無線充電位置已經完全乾爽，可以考慮暫時使用無線充電。無線充電毋須使用充電接口，因此可以避開濕潤的接點。不過，無線充電本身效率較低，使用時通常會產生較多熱力。偶爾在這種情況下使用，通常不會對電池長期健康造成明顯影響，但仍不建議在手機本身十分熱的情況下繼續充電。

線材都要檢查 未必一定係手機入水

有時液體來源並不是 iPhone 本身，而是充電線插頭。例如充電線放在潮濕桌面、浴室、廚房或袋內被飲品弄濕，即使手機接口本身乾爽，插入後一樣可能觸發液體偵測。因此看到警告後，除了檢查手機，亦應檢查 Lightning 或 USB-C 接頭，確保表面完全乾燥。如果只是線材濕了，亦不要立即用另一部裝置測試，以免把水分帶到其他接口。