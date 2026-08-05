差價數百元值得升嗎？Windows 11家用版vs專業版：一文睇清要點揀

Windows11家用版vs專業版：買新電腦或是升級系統時，屏幕上總是跳出「家用版」與「專業版」的選擇題。價差高達數百港幣，兩者真的只是名稱不同嗎？多數人認為兩者的差異僅止於「上班用」或「在家用」，但微軟（Microsoft）在底層邏輯上設置了實質的功能門檻。



Windows11家用版vs專業版。（Windows）

Windows 11專業版有哪些獨佔核心功能？

從日常操作介面來看，兩個版本幾乎一模一樣。選單位置、視窗佈局與AI助手Copilot的體驗並無二致。差距主要隱藏在安全防護與進階權限控制中。

1. BitLocker裝置加密：防止資料外洩的最後一道防線

手提電腦遺失在咖啡廳遭竊，硬碟裡的個人私隱與工作文件極可能被直接拔出拆解讀取。專業版內建的BitLocker（位元鎖）能針對整個硬碟磁區進行全盤加密，沒有金鑰就算把硬碟接到其他電腦也無法讀取。家用版僅提供基礎的設備加密，彈性與安全等級相去甚遠。

BitLocker裝置加密：防止資料外洩的最後一道防線。（AI生成）

2. 原生遙距桌面（RDP）：隨時連回主機

家用版僅能作為「發出連線request的客戶端」，無法接收其他電腦的連線。專業版則支援完整的原生Remote Desktop服務。人在國外旅遊或在公司上班，隨時能透過手機或平板安全連回家中電腦抓取檔案。

人在國外旅遊或在公司上班，隨時能透過手機或平板安全連回家中電腦抓取檔案。（AI生成）

3. Hyper-V與Windows沙盒（Sandbox）：隔離危險程式

Wellent報導指出，專業版內建Hyper-V虛擬機器與Windows沙盒。沙盒就像一個隨用隨丟的乾淨系統，在裡面開啟病毒或惡意連結，關閉視窗後一切痕跡煙消雲散，完全不影響實體電腦。

4. 群組原則編輯器（gpedit.msc）與Azure AD

家用版無法直接開啟群組原則編輯器，想關閉系統自動強制更新或修改深層設定極為繁瑣。專業版不僅具備完整管理權限，還能直接加入企業網域與Azure Active Directory（現稱Microsoft Entra ID），這也是企業IT部門統一控管設備的必要條件。

微軟官方發布的Windows 11 版本功能比較表 詳細列出了各項細節，主要差異整理如下：

一圖睇清Win 11 Home vs Pro規格差異 功能項目 Windows 11家用版 (Home) Windows 11專業版 (Pro) 官方定價參考 約$1,549HKD 約$2,339HKD BitLocker磁碟加密 ❌ (僅基礎裝置加密) 兩者均有此防護（專業版可自訂管理） 原生遠端桌面被控端 ❌ 兩者皆可（支援完整RDP被連線） Hyper-V / 沙盒功能 ❌ 兩者皆支援（內建虛擬化工具） 群組原則編輯器 ❌ 兩者皆支援 最大支援RAM容量 128GB 2TB 最大CPU顆數支援 1顆物理CPU(最高 64 核心) 2顆物理CPU (最高 128核心) 系統首次安裝限制 強制連接網絡與登入微軟帳號 可選擇離線安裝與建立在地帳號

這3種用家不上Windows 11 Pro恐會後悔

絕大多數買電腦只為了看影片、打機、寫Word報告的普通用戶，家用版已經完全滿足日常需求。把多餘預算拿去升級顯示卡（GPU）或記憶體（RAM），效益遠高於升級作業系統。不過，如果符合以下任何一種情境，升級專業版絕對不是浪費錢：

【1】經常攜帶手提電腦出外工作的WFH族群：BitLocker能防止電腦遺失造成的公司客戶資料外洩責任。

【2】需要遠端控制家中電腦的進階用家：不依賴第三方收費軟件，用原生RDP速度最快且無授權風險。

【3】程式設計師、網絡工程師與資訊安全研究人員：經常需要開虛擬機（VM）或Docker測試環境，Hyper-V與沙盒是不可或缺的工具。

Windows 11是$1549港元；Windows 11專業版則需$2339港元。（Windows）

家用版如何順暢升級為專業版？

如果目前的電腦是家用版，不需要重裝系統。可以直接開啟系統「設定」>「系統」>「變更產品金鑰或升級您的Windows版本」，透過Microsoft Store購買升級包，輸入金鑰後系統將自動下載組件並重啟，所有資料與已安裝的應用程式均會完整保留。

市面上亦有許多便宜的OEM金鑰或零售序號，但在購買時務必選擇正規授權通路，以免面臨序號遭微軟封鎖停用的風險。