舊電腦越用越慢？系統優化清理兼升級硬件 教你軟硬件雙管齊下
撰文：快科技
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很多人都有同感，舊電腦用着用着就越來越慢，其實不只是硬件老化，更多是配置跟不上了。
新系統和新軟件對硬件要求越來越高，幾年前的電腦記憶體和處理器本來就小，現在跑新版系統、多開網頁、用新版軟件，很容易不夠用，自然就變慢。
其中硬碟是關鍵，還在用機械硬碟的舊電腦，讀寫有機械動作，換成固態硬碟會快很多。此外，灰塵堆積堵住散熱口，高溫會讓硬件自動降頻，也會變慢。
教你軟硬件升級雙管齊下▼▼▼
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軟件方面的問題更常見。電腦自帶和後來裝的冗餘軟件太多，開機自動啟用、後台常駐，佔用大量資源，系統就會越來越笨重。臨時文件、緩存越堆越多，也會拖慢速度。
想改善也不難。Windows可以用系統內置的程式，刪掉沒用的文件，關掉不必要的開機啟動項目。
最有效的升級是加記憶體（RAM）、換固態硬碟（SSD），體驗提升很明顯。如果CPU和顯卡太舊，帶動新軟件很吃力，那就考慮換新電腦。
簡單說，舊電腦變慢，大多是硬件不夠用、軟件太臃腫，清理升級一下，還能再戰一陣子。
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