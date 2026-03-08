別再忍受電腦反應遲緩！停用Windows這7項服務　效能提升極顯著

在使用電腦一段時間之後，你是不是遇到了開機慢，卡頓，風扇狂轉等等莫名其妙的問題。而且往往什麼都沒幹，電腦運行速度卻很慢。懂電腦的朋友可能會打開任務管理器，看看哪些後台服務佔用率高，然後關掉。而對於大多數不太懂電腦的朋友，可能就只能忍一忍繼續用了。



其實電腦在使用一段時間之後除了產生大量緩存垃圾影響系統速度之外，Windows的一些後台程序也會拖慢整個系統的運行速度。清理系統垃圾很簡單，大家下載一些電腦管家之類的應用即可一鍵清除，但哪些後台程序或服務拖慢系統速度，對於不懂電腦的人來說，找起來可就困難了。

電腦在使用一段時間之後除了產生大量緩存垃圾影響系統速度之外，Windows的一些後台程序也會拖慢整個系統的運行速度。（unsplash@Christin Hume）

今天教大家的提升電腦運行速度的方法，就是關閉掉一些沒什麼用，但又很佔用系統資源的後台程序，這些關閉之後可以優化電腦的運行速度。

提升電腦運行速度的方法 關鍵是關閉這7個後台程序：

連接用戶體驗和遙測服務

首先就是連接用戶體驗和遙測服務（Connected User Experiences and Telemetry）。這個服務主要負責收集並向微軟發送你電腦的使用情況和診斷數據，用於改進Windows系統用戶體驗。但是對於絕大部分人來說幾乎沒什麼用處。禁用這個服務之後就可以明顯減少後台的CPU和網絡資源佔用，並增強個人隱私保護，防止你的使用習慣數據被微軟偷偷收集。

在搜索欄裏輸入關鍵詞「服務」，打開系統的服務中心。或者通過Windows+R組合鍵調出這個輸入框，然後在裏面輸入這個service.msc（後續所有操作都在這個頁面，一次打開不要關閉即可），打開找到遙測服務，右鍵-內容-啟動類型-禁用來關閉掉自動啟動。推出內容頁面之後再右鍵-停止，即可徹底關閉掉這項後台服務了。

禁用之後會影響某些依賴遙測服務的系統功能，比如自動更新和反饋，但其實對絕大多數用戶的日常使用沒有影響。而且本身就有很多朋友非常反感Windows自動更新，所以這項操作絕對是利大於弊。

接下來繼續往下拉，找到「裝置管理無線應用通訊協定 (WAP) 推播訊息路由服務」，操作同上，先禁用自動啟動，再右鍵-停止徹底關閉。這項服務其實是跟遙測服務相關的，普通用戶幾乎用不到這個服務，直接關閉即可。

Windows搜索

第二個需要關閉的就是Windows Search。目前大家用到的Windows版本自帶的系統搜索速度極慢，而且它會在後台持續為文件建立索引，佔用較多的CPU和磁盤資源。另外很多朋友其實會選擇第三方搜索軟件，比如everything來提速，所以Windows系統自帶的搜索就基本沒用。

關閉方法與上面一樣，找到Windows Search選項，右鍵-內容-禁用自動啟動，再右鍵-停止徹底關閉這項服務。

SysMain（或Superfetch）

SysMain是筆者強烈推薦禁止的服務，它以前叫做Superfetch。其功能主要用來分析用戶的記憶體使用模式。將一些常用的應用程序預加載到記憶體中，從而加快程序的啟動速度。但是為什麼要禁止呢？

其實對於記憶體容量小，硬盤慢的商用電腦來說，尤其是公司給配的這些電腦，這項服務反而會大幅拖慢系統運行速度。當然，如果你仍然在使用機械硬盤做系統盤的話，這項服務千萬不要關閉，但只要你是使用固態硬盤的話，SysMain就是必關選項。

這是因為SSD本身讀寫速度就很快，而SysMain帶來的性能提升又極為有限，畢竟它是給機械硬盤用戶設計的功能，另外因為它會在後台進行持續讀寫操作，還會進一步增加硬盤負擔。關閉方法同上，這裏就不再贅述了。

另外關閉這個服務之後，有些程序可能首次打開會慢，但禁用之後記憶體佔用率會大幅下降，確保系統更加快速穩定地運行。

打印後台處理服務

第四個可以禁用的是Print Spooler，也就是打印後台處理服務。當然，如果你日常辦公中需要頻繁打印文件，那麼這個服務就不要禁用。只是說如果大家日常沒有打印需求的話，這個服務禁用掉會更好。

這項服務主要是用來管理所有本地和網絡打印隊列的，從而控制所有打印工作，如果你不使用打印機的話，或者只是偶爾使用，那麼這個服務在後台持續運行會佔用不少的系統資源。所以你完全不需要打印服務的話，那麼禁用它就可以釋放出這部分資源，而且會釋放一些記憶體佔用。

另外其實個人建議這個服務可以開着，因為比如下載發票導出PDF這樣的應用其實也會用到這個服務，如果記憶體不是太過吃緊的話，這個服務可以保留。

Windows生物識別服務

第五個服務是Windows Biometric Service，也就是Windows生物識別服務，主要為應用程序提供捕獲、比較處理和存儲生物識別數據的服務。如果你的電腦不需要指紋識別、面部識別等功能的話，這個服務就可以完全關閉掉。另外你的電腦上如果沒有指紋識別器、紅外攝像頭的話，也可以直接禁用掉。

這項服務禁用以後，所有與生物識別相關的功能，比方指紋登錄、Windows Hello等將無法使用，但是會釋放出不少硬件資源。

另外需要注意的是，Windows Biometric Service禁用會偶爾出現進入系統設置-賬戶-登錄 選項時卡死至少30秒鐘的問題，所以如果自己的電腦出現這種問題的話，又不想更新系統版本，這項是可以不禁用的。

遠程註冊表

第六項可以禁用的服務是Remote Registry，也就是遠程註冊表。它的功能主要是允許遠程用戶修改電腦上的註冊表，對於絕大多數用戶而言，幾乎不需要遠程修改註冊表。所以禁用這個服務以後，不僅可以提高系統安全性，防止潛在的惡意攻擊，還可以釋放出更多的系統資源。

禁用遠程註冊表以後，就可以杜絕通過網絡遠程管理本機的註冊表，不僅安全性更高，也可以讓電腦運行的更加順暢。

程序兼容性助手服務

最後一個建議禁用的服務是Program Compatibility Assistant Service，該服務主要是為應用程序兼容性助手提供支持的，監視用戶安裝和運行的程序，並檢測已知的兼容性問題。看起來是一個比較好的服務，但為什麼建議禁用呢？

主要因為這個功能有時會將沒有兼容性問題的程序誤判為有兼容性問題的程序，而且會頻繁彈出提示，不僅影響用戶體驗，也會拖慢電腦運行速度。

其實對於有經驗的用戶而言，我們完全可以自行判斷或者處理程序兼容性問題。所先程序兼容性助手服務就完全可以禁用掉。不過需要注意的是，如果你經常玩一些比較老的遊戲，這項服務是不建議關閉的。

其它可以關閉的服務

除了上述7個直接影響電腦運行速度的後台服務之外，還有一些不常用的服務也可以關掉。比如不玩XBOX遊戲的話，那麼這些XBOX相關服務也是可以直接關掉的。

另外像Windows Error Reporting Service，也就是錯誤訊息上傳服務，也是可以關閉掉的。它主要是收集並自動上傳系統錯誤訊息。如果你是非專業用戶的話，那麼這個錯誤服務完全可以禁用掉，以進一步減少後台進程。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】