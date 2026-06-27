USB插口五種顏色代表不同規格 藍黑白紫綠可辨別快充速度與廠商
撰文：快科技
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USB是現在最通用的接口，不論手機、電腦還是其他電子設備幾乎都離不開它了，但它不僅有各種速率之分，甚至顏色也有很多不同。
關於USB標準複雜的物理接口及速率的詬病，我們之前寫過好多文章了，但還有個地方值得說說，那就是USB接口還有各種顏色之分。
首先USB-IF的官方標準，實際上就三個顏色標準。具體來說，
白色的USB接口代表USB 1.0標準；
黑色的接口是USB 2.0標準；
藍色的接口是USB 3.0/3.1及之後的標準；
這三種顏色大家應該都見過了。除此之外的接口顏色都不是官方標準的，而是各廠商自己定義的，綠色、紫色、橙色及紅色的都是這樣。
尤其是紫色的USB接口，因為絕大多數美國人是沒見過、沒買過這種USB接口的，原因就在於這個顏色主要是華為在用，尤其是用在40W以上的高速充電接口中，華為手機當然在美國市場上是幾乎不存在的，沒見過才正常。
不過華為也不是只有紫色的USB接口，還有橙色接口的，代表的是6A手機充電線。至於紅色或者黃色的USB接口，一些Desktop電腦、手提電腦上也出現過，主要是用於高速充電。
還有一種特殊情況就是廠商自己的標誌性設計，雷蛇（Razer）因為代表性顏色就是綠色，他們的手提電腦就用過綠色USB接口以符合自身的設計美學。
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