REDMI K100 Pro推「流螢追光」綠色　加入夜光物料　機背變光繪板

確認在8月11日發布、小米子品牌REDMI旗艦新作REDMI K100 Pro系列手機，繼此前櫻桃紅及白色款後，最新又披露了「流螢追光」配色，採螢光綠設計且加入特殊夜光物料，機背於黑暗環境能作光繪板使用。



較早前小米在「REDMI紅米手機」官方微博，率先展示K100 Pro全新「流螢追光」配色，為其加入特殊夜光物料，讓機背在黑暗環境能化身光繪板自由創作。

最新又披露了「流螢追光」配色，採螢光綠設計且加入特殊夜光物料，機背於黑暗環境能作光繪板使用。（微博@REDMI紅米手機）

REDMI K100 Pro「流螢追光」配色外觀展示：

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品牌展示REDMI K100 Pro多角度官圖，亦確認多項手機設計，包括2+2鏡頭組突出幅度輕微、Pro版BOSE標誌不像Pro Max版有機背低頻腔體等。

Mobile Magazine短評：按慣例K100 Pro多半只在內地銷售，不過就可能跟去年一樣，會於另一子品牌POCO推出衍生機型F9系列並有機會在港開賣。

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