廣汽電動車AION ES推零息貸款：首100名用家送Halo一年免費充電

廣汽香港代理聯同本地充電服務供應商 Halo Energy 以及歐力士亞洲有限公司，推出涵蓋充電與財務的全新買車方案。這次三方合作主力推廣 AION ES，以一條龍的配套服務吸引還在觀望的準車主。



駕駛電動車最怕遇到電量不足卻找不到充電站的窘境，為了消除車主的疑慮，APMG 這次找來在香港各區擁有龐大充電網絡的 Halo Energy 合作。現時 Halo Energy 在全港九新界已經設立超過 150 個電動車充電站，在網絡覆蓋及市場佔有率方面都有相當優勢。雙方共同推出的「任我充」專屬優惠，直接向首 100 名購買指定廣汽電動車的用家，提供為期一年的免費充電服務。不僅大幅減輕了日常駕駛的電費開支，也讓車主在行程規劃上擁有更大彈性，毋須再為四處格價或尋找充電設施而大傷腦筋。

零息貸款買車方案真的划算嗎？

除了充電配套，購車成本也是另一項主要考量。APMG 同時夥拍香港大型車輛貸款機構歐力士亞洲有限公司，推出名為「上車易」的電動車專屬貸款計劃。這個方案標榜為車主度身訂造，提供極具彈性的分期選項，實際年利率更低至 0%。對於不想一次過動用大筆資金，或者希望保留現金作其他投資用途的用家而言，零息貸款無疑是一個極具吸引力的財務安排。配合前述的一年免費充電權益，新車主基本上能夠在首年實現極低成本的駕駛體驗，從買車到日常代步都獲得實質的財務紓緩。

AION ES配套適合哪類本地用家？

這次三方跨界合作選定於 2026 年 8 月 5 日在紅磡旗艦店正式簽約落實，象徵著汽車銷售、充電基建與綠色金融的全面結合。廣汽這套銷售策略明顯針對務實型的本地家庭或首購族，以 AION ES 為切入點，透過完善的售後及周邊服務來提升產品競爭力。這種將購車門檻拉低，同時補足後續設施支援的做法，正好迎合香港市場對電動車日益增長的需求。比起單純比拼車輛性能數據，提供一站式的無憂駕駛體驗，似乎更能打動現今精打細算的香港消費者。