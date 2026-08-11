醒來立刻刷手機極傷眼！眼科專家揭「眼疲勞」真相：1 招拯救乾眼

醒來立刻刷手機極傷眼！很多人清晨鬧鐘一響，手比腦快，順勢就撈起床頭的手機，訊息新聞、社交媒體刷不停。但可能會發現，大腦還沒清醒，雙眼已經開始痠澀、乾癢，甚至伴隨隱隱作痛的頭痛感。



很多人清晨鬧鐘一響就訊息新聞、社交媒體刷不停。（AI生成）

起床睜眼立刻看手機，眼睛到底經歷了甚麼？

剛從睡眠中甦醒時，眼球表面的淚膜尚未經由正常的眨眼機制均勻分佈。此時睫狀肌剛結束長時間的休息，正處於鬆弛狀態。若瞬間將焦距拉近至距離眼睛僅20至30厘米的手機屏幕上，睫狀肌就會被迫強烈收縮。

美國驗光協會（AOA）在針對電腦視覺綜合症（CVS）的研究中指，長時間盯著屏幕會大幅提升眼部肌肉負擔。當人在專注盯著手機時，每分鐘的眨眼次數會從正常的15至20次，驟降至僅剩3至7次。

為甚麼起床看屏幕會引發「數碼眼疲勞」？

剛起床時環境光線通常較暗，而手機屏幕發出的光線對比度極高，眼睛為了看清屏幕上的微小文字與像素點，瞳孔必須不斷調節，從而加速眼部肌肉疲勞。

據發表於美國國立衛生研究所（NIH）旗下PMC數據庫的數碼眼疲勞研究報告指，數碼眼疲勞主要涵蓋三大類症狀：眼表乾澀刺痛、調節焦距困難引發的視線模糊，以及延伸至肩頸的肌肉痠痛。晨起時直接暴露於高對比光線下，會讓尚未適應光線的視網膜受到強烈刺激。乾眼症狀在這一刻被無形放大。

數碼眼疲勞主要涵蓋三大類症狀：眼表乾澀刺痛、調節焦距困難引發的視線模糊，以及延伸至肩頸的肌肉痠痛。（AI生成）

醫揭關鍵：哪一個護眼動作決不能跳過

想避免起床後眼睛越看越累，眼科專家建議遵守國際公認的「20-20-20法則」：

第一步：晨起暫緩接觸屏幕：醒來後先不拿手機，給雙眼1至2分鐘適應晨光的緩衝時間。

第二步：遠眺伸展：轉向窗外或房間最遠處，注視至少6米以外的固定物體，保持20秒以上。

第三步：意識性完整眨眼：連續進行5至10次深度的完整眨眼，利用眼瞼帶動淚腺分泌，重新建立眼表的保護性淚膜。

起床後給雙眼1至2分鐘適應晨光的緩衝時間。（AI生成）

還有哪些早晨護眼的小細節？

除了醒來先遠眺，調整早晨使用手機的環境同樣重要。若必須在床邊處理緊急訊息，切記先打開房燈或床頭燈。暗室中的屏幕眩光對眼球的傷害是加倍的。將手機字體適當放大，保持40厘米以上的觀看距離，能大幅減輕眼球焦距調節的壓力。

眼睛是極度依賴血流與淚水滋潤的器官。起床時先喝一杯暖水，搭配幾次深呼吸與遠眺，比睜眼瞬間刷動幾百則訊息，更能為新的一天奠定清亮的神采。