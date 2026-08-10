Wi-Fi 7 Router值得升級？市佔率才破30%　逾半用家仍使用Wi-Fi 6

洛圖科技放出2026上半年中國國內家用Router線上市場統計數據。按照Wi-Fi協議劃分銷量份額，Wi-Fi 7設備上市4年後線上銷量佔比達到30.1%，不過和Wi-Fi 6的57.5%相比，市場體量還有明顯差距，Wi-Fi 6依舊是大多數用戶的首選。



對比2025上半年同期數據能直觀看到市場變化。Wi-Fi 6去年同期份額55.8%，今年小幅上漲1.7個百分點，牢牢佔據半壁以上市場。

Wi-Fi 6 Router價格親民，兼容手機、電視、遊戲機等絕大多數設備，日常刷視頻、打遊戲完全夠用，受眾基數最大。

Wi-Fi 6 Router價格親民，兼容手機、電視、遊戲機等絕大多數設備，受眾基數最大。（Unsplash@Jakub Zerdzicki）

Wi-Fi 7 Router增長勢頭最為迅猛，2025上半年線上份額僅25.3%，2026上半年直接提升4.8個百分點，漲幅在所有協議裏排第一。

現在2000Mb、2500Mb寬帶逐步普及，搭配雙2.5G網口的Wi-Fi 7 Router可以跑滿滿速寬帶，多設備同時聯網、4K直播、雲遊戲場景體驗更好，追求高性能的用戶願意付款。

老舊標準正在加速退出市場，Wi-Fi 5份額下滑幅度最明顯，從去年17.8%跌到今年11.2%，下滑6.6個百分點。

Wi-Fi 7Router增長勢頭最為迅猛，2025上半年線上份額僅25.3%，2026上半年直接提升4.8個百分點，漲幅在所有協議裏排第一。（asus.com）

這類設備大多是多年前的老款，網速上限低，多設備同時上網很容易卡頓，如今換新機的用戶基本不會再選Wi-Fi 5產品。

Wi-Fi 4份額幾乎可以忽略不計，兩年份額僅1.1%、1.2%，只剩少量極低價位入門款還在售賣。

行業趨勢很清晰，Wi-Fi 7份額還會穩步上漲。運營商大規模推送2000Mb寬帶後，高性能路由需求會持續釋放。短期之內Wi-Fi 6還是市場主流，適合絕大多數普通家庭。

【延伸閲讀】華為史上最美Router！X3 Pro日照金山典藏版開賣 透明雪山會變色（點擊鏈接看原文）

+ 7

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】