iPhone熄螢幕平放竟能偷拍！內地「折射手機殼」變偷拍神器惹議

近日，內地一款折射手機殼引發網友熱議，看着和普通保護殼沒兩樣，靠內置稜鏡實現隱蔽側拍，還能熄屏持續錄像。



中國法律專家明確表態，不管是生產、售賣還是購買使用這款產品，全都涉嫌違法。

據報道，這種手機殼售價區間280元到800元人民幣（約325~930港元），分有孔、無孔兩個版本。有孔款外殼開孔能直接看見內部稜鏡，無孔款用同色透光塑膠完全遮擋鏡片，隱蔽性更強。

據報道，這種手機殼分有孔、無孔兩個版本。有孔款外殼開孔能直接看見內部稜鏡，無孔款用同色透光塑膠完全遮擋鏡片，隱蔽性更強。（截取自小紅書）

整套產品核心只有一塊光學稜鏡，原材料成本僅幾十元，商家卻溢價數倍售賣，宣傳話術十分隱晦，只暗示「懂的都懂」，不直白說明真實用途。

工作原理很簡單，鏡頭位置加裝稜鏡改變光線走向，手機平放、屏幕熄滅的狀態下，依舊能拍攝側面畫面。

「折射手機殼」熄屏平放照樣側拍▼▼▼

不少商家私下承認，買家大多用來偷拍，還有一部分會帶進牌局，靠這套設備識別撲克牌作弊。

電商平台直接搜關鍵詞很難找到商品，商家會替換變體詞彙上架，商品頁面只放外觀圖，功能介紹刻意省略。部分店鋪會拆分售賣，把手機殼、稜鏡、膠水分開郵寄，讓買家自行組裝，試圖規避平台審查。

很多商家會在商品頁面標註「禁止用於偷拍」，覺得寫一句免責標語就能避開處罰。

這張圖便顯示，內置稜鏡實現隱蔽側拍效果。（截取自小紅書）

中國政法大學朱巍副教授解釋，市面上不存在需要這種隱蔽側拍的合法日常場景，產品設計初衷就是偷拍、賭博作弊，哪怕標註禁止偷拍，也不能免除法律責任，拆分半成品售賣同樣違法。

從法律後果來看，普通使用者拿它偷拍他人隱私，輕則被處以罰款、行政拘留；生產、銷售大批量產品，或是多次偷拍、造成嚴重後果，會觸犯非法生產、銷售、使用竊聽竊照專用器材罪，承擔刑事責任。

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