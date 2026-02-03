手機NFC竟是隱形間諜？國安部揭無感洩密真相　保平安必學這1招

NFC目前已經成為智能手機上幾乎全面普及的功能，尤其是在支付寶碰一下支付推廣之後，使用頻率越來越高，也非常方便。



除了支付之外，NFC還能讓手機碰一下就能代替門禁卡、交通卡，甚至是在設備之間進行文件傳輸，讓一些原先需要打開手機、輸入密碼的複雜操作僅需「貼一貼」就可完成。

NFC功能十分便利，但也存在一些安全風險。（Unsplash@sumup-）

然而，這項「一觸即通」的技術，也可能在無形中成為訊息泄露乃至危害國家安全的潛在渠道。

中國國家安全部公眾號發文提醒，NFC在使用過程中存在一些潛在風險：

1. 涉密訊息泄露的「近距離通道」

NFC技術的「近場」特性使其在一定範圍內，可與其他設備產生數據交互。

政府機關、軍工單位、科研院所等敏感區域若有搭載NFC功能的存儲介質，且未配備其他的防護措施，一旦被專業攻擊者近距離接觸，其中存儲的工作數據、涉密文件等，會被他人在短時間內讀取複製，且該行為難以被常規安防手段察覺，最終造成「無感」泄密。

2. 關鍵設施系統的「穿透式威脅」

NFC模塊作為設備間數據交互的核心載體，若未採取有效加密防護措施，攻擊者可能通過中間人攻擊等方式截獲傳輸數據，引發後續篡改與植入風險。

在金融領域，攻擊者利用NFC竊取支付訊息後，可模擬合法交易，進而在不知不覺中盜刷資金，給個人造成經濟損失，甚至威脅經濟安全。

在能源、交通等基礎設施領域，攻擊者可通過攻擊NFC技術模塊破解關鍵門禁或進入運維平台，進行下一步的橫向滲透破壞，從而威脅國家能源安全與公共安全。

3. 數據安全治理的「系統性挑戰」

NFC技術產生的海量用家數據、設備數據與交互數據，若加密強度不足或未加密傳輸，將導致數據被截獲、破解。

此外，部分境外開發的搭載NFC功能的應用程序，可能將收集到的敏感數據遠程傳輸至境外服務器，以規避數據安全監管。

一旦這些數據被境外間諜情報機關獲取、利用，將給國家安全帶來風險隱患。

國安部提醒，用家不要輕信各類誘導開啟NFC功能的話術，避免被別有用心之人竊取敏感訊息；定期更新手機系統和安全軟件，及時修補系統漏洞；不將帶有NFC功能的設備帶入涉密場所等敏感區域。

堅持「非必要不開啟」原則，在不使用NFC功能時及時關閉。（手機畫面截圖）

嚴格控制軟件調用NFC功能的權限，僅向官方正規軟件開放NFC訪問權限，拒絕來路不明的軟件申請NFC權限。

堅持「非必要不開啟」原則，在不使用NFC功能時及時關閉。

