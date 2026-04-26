手機現「錄製中」標識恐遭遠程操控？央視科普3招即時止損防轉帳

日前，「手機出現這些問題就是被遠程操控（控屏）了」話題登上微博熱搜，引發網友熱議。如何辨別自己的手機是否被遠程操控？手機被遠程操控又應該怎樣處理？



央視新聞發文科普稱，當手機出現以下徵兆，請務必保持警惕。

央視新聞發布貼士，科普手機被控評後的補救方法。（CCTV中央電視台）

1. 失控操作

手機屏幕突然出現自動亂跳、黑屏、閃屏、返回鍵失靈等用戶無法自行操作的情況。

2. 特殊標識

手機通知欄顯示「正在屏幕共享」、「投屏中」、「正在錄製」等提示或通話中出現「共享」圖標，要警惕手機可能正在被遠程操控。

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通過屏幕共享，詐騙分子可即時監看用戶屏幕上的一切內容，包括密碼、驗證碼、聊天記錄等敏感訊息。

甚至在共享基礎上，能直接遠程操作用戶的手機進行轉賬、刪除記錄等操作，而在此期間，用戶無法操作手機加以阻止。

當發現自己的手機疑似被遠程控制時不要慌張，可進行立即重啟手機、拔掉電話卡、掛失或凍結銀行卡等緊急處理。

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