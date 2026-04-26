手機現「錄製中」標識恐遭遠程操控？央視科普3招即時止損防轉帳
撰文：快科技
出版：更新：
日前，「手機出現這些問題就是被遠程操控（控屏）了」話題登上微博熱搜，引發網友熱議。如何辨別自己的手機是否被遠程操控？手機被遠程操控又應該怎樣處理？
央視新聞發文科普稱，當手機出現以下徵兆，請務必保持警惕。
1. 失控操作
手機屏幕突然出現自動亂跳、黑屏、閃屏、返回鍵失靈等用戶無法自行操作的情況。
2. 特殊標識
手機通知欄顯示「正在屏幕共享」、「投屏中」、「正在錄製」等提示或通話中出現「共享」圖標，要警惕手機可能正在被遠程操控。
【延伸閲讀】iPhone恐被駭客控制！Google揭iOS安全漏洞 Apple促用家盡快更新（點擊連結看全文）
+2
通過屏幕共享，詐騙分子可即時監看用戶屏幕上的一切內容，包括密碼、驗證碼、聊天記錄等敏感訊息。
甚至在共享基礎上，能直接遠程操作用戶的手機進行轉賬、刪除記錄等操作，而在此期間，用戶無法操作手機加以阻止。
當發現自己的手機疑似被遠程控制時不要慌張，可進行立即重啟手機、拔掉電話卡、掛失或凍結銀行卡等緊急處理。
【延伸閲讀】PS5手柄竟成駭客工具？DJI掃地機器人泄漏洞 6700戶家中畫面曝光（點擊連結看全文）
+2
iPhone必學5大相機隱藏功能 影相直接開第三方App 打電話都得？支付寶這3道鎖記得打開！少1個都容易被詐騙犯攻破造成資金損失專家爆Wi-Fi致命漏洞 所有Router都中招 專家教你2招自保避駭客老人手機防扣費設定教學 一鍵關閉免密支付、自動續費與廣告！手機出現「這2訊號」別遲疑！恐是詐騙操控 立刻關機斷網保資金Chrome私自下載AI模型佔用硬碟！偷塞4G文件惹議 內行曝自保神技
【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】