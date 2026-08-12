最新旗艦手機佔比創新高！iPhone奪65%貴價市場　OPPO銷量狂升69%

市場調研機構Counterpoint Research發布最新行業報告，2026年上半年，全球批發平均售價600美元以上的高端智能手機市場，展現出極強的發展韌性，整體銷量按年增長5%。



高端機型在整體智能手機市場中的銷量佔比，直接從2025年上半年的25%攀升至創紀錄的29%，相當於每賣出三台手機就有一台屬於高端檔位，消費升級的趨勢已經非常明確。

高端機型在整體智能手機市場中的銷量佔比，直接從2025年上半年的25%攀升至創紀錄的29%。（Counterpoint Research）

當前存儲和各類核心零部件成本持續上漲，正在徹底重塑智能手機的定價體系，反而給各大手機廠商加速推進高端化戰略創造了難得的行業窗口期。

隨着中端Android機型的終端售價持續上浮，中端機和高端旗艦，尤其是老款降價、折扣旗艦機型之間的價格差距正在快速收窄，對於打算換機的消費者來說，咬咬牙加一點預算就能買到體驗全面升檔的旗艦機型，反而成了性價比更高的升級選擇。

高端化將成為接下來整個智能手機行業的核心競爭戰略，全行業的發展重心已經從過去盲目拼出貨量，徹底轉向追求產品價值和經營利潤的最大化，所有主流廠商都在瞄準更高的價格區間佈局產品，在存量市場的競爭裏優先護住自身的利潤率安全墊。

【延伸閱讀】OPPO Find X9 Ultra實測 10倍光變配7050mAh電池 演唱會神器（點擊連結看原文）

+ 6

另一方面，現在全球消費者的平均換機周期被拉得越來越長，不少用戶都願意多掏一點預算，投資到使用壽命更長、性能配置更頂的高端設備上，用多花的購機成本換後續兩三年甚至四五年的流暢使用體驗，反而更划算。

報告同時梳理了2026年上半年高端細分市場的各家品牌亮點表現：蘋果上半年高端機銷量按年增長9%，直接拿下整個高端市場65%的份額，增長主要來自iPhone 17系列，就算是走量的基礎款大眾需求也非常穩定。

Samsung儘管Galaxy S26系列的發布時間比往年節點更晚，但上半年依然實現了3%的按年增長，拿下該細分市場18%的份額。該系列搭載的行業首創隱私顯示屏是核心差異化賣點，其中Ultra版本的銷量就佔到了整個Galaxy S26系列總銷量的一半以上。

OPPO在高端細分市場的按年增長率高達69%，是所有頭部品牌裏增速最高的，Find X9系列是其高端賽道的核心增長動力，2026年4月對該產品線的補充更新，也給後續的市場表現帶去了額外的增長助力。

vivo上半年高端機銷量按年增長20%，全新推出的X300系列市場表現全面優於前代產品，在高價位段站穩了腳跟。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】