預算有限又想要高音質？數百元就可以用到蔗渣價錢、燒鵝味道的北歐設計個人影音產品？來自瑞典的個人音響品牌 Defunc ，2026年將整個藍牙耳機／喇叭系列完全更新，以簡約北歐設計、實用功能與平易近人的定價切入市場；同場看其他編輯推薦的小米 Xiaomi Sound Play 及多款熱門藍牙喇叭，為不同使用情境提供高性價比選擇。



Defunc BEAT 15 便攜藍牙喇叭

15W大功率｜Micro SD插卡免手機連線播放

搭載15W雙主動單元與雙被動低音輻射板（Passive Radiator），聲音飽滿紮實，高音量下依然能保持清晰度，不輕易破音失真。支援 Auracast 技術，可同時連接多部相容喇叭（例如 BEAT 5），無須繁複配對即可同步播放同一音源，實現低延遲的廣播級音效。（HK$429）

Defunc BEAT 15 便攜藍牙喇叭 15W大功率｜Micro SD插卡免手機連線播放（HK$429）

IPX7 深度防水＋Micro SD 獨立播放

具備 IPX7 防水防護，附設便攜掛繩；機身配備最高支援 32GB 的 Micro SD 卡槽，戶外活動時無須連接手機也能直接播歌。左右兩側配備 4 段光環燈效，隨節奏動感變化。

Defunc BEAT 15 便攜藍牙喇叭 15W大功率｜Micro SD插卡免手機連線播放（HK$429）

Defunc BEAT 5 藍牙喇叭：掌上律動與全天候免提通話

輕巧機身提供 5W 輸出功率，內建被動低音輻射器與防震底墊，低頻表現超出體積預期。 全天候防護與語音通話：具備 IPX7 防水與便利掛繩，支援 Auracast 多機同步及 Micro SD 卡播放。機身內建麥克風，方便在浴室或廚房進行免提通話與錄音。（HK$269）

Defunc BEAT 5 藍牙喇叭（HK$269）

同期Defunc還有兩款新型藍牙耳機：

Defunc TRUE VIBE 真無線藍牙耳機（HK $189）支援低延遲模式（Low Latency Mode），不論追劇、觀看直播或玩手遊都能保持音訊同步。 配備 IPX4 防水規格與長達 15 小時的播放續航力。

Defunc TRUE VIBE 真無線藍牙耳機（HK $189）

Defunc TRUE OPEN 耳夾式藍牙耳機（HK $429），平頭單元貼合耳窩，減少漏音情況，支援 Adaptive ENC 通話降噪與 IPX4 防水。搭配充電盒續航可達 21 小時，支援 USB-C 與無線充電。

Defunc TRUE OPEN 耳夾式藍牙耳機（HK $429）

同場睇其他高質價廉藍牙喇叭

Xiaomi Sound Play｜平玩炫彩氛圍燈效

小米上月推出的新喇叭，採用編織面網機身，配備頂部無限反射鏡燈與底部環繞環境燈，提供 5 種色彩與鼓點/水波紋模式。 HK$269

18W 高功率更支援 Auracast 廣播：中低頻表現實在，支援 TWS 立體聲及 Auracast 技術（最多可連 100 部喇叭）；機身具備高規格 IP68 防塵防水，提供長達 14 小時續航。

Xiaomi Sound Play 無限反射鏡燈非常搶眼

續航力方面，機身內置了 2,600mAh 大容量電池，單次充電可提供長達 14 小時的連續播放時間。在關閉燈效並以中等音量測試下，電量消耗的確相當緩慢，足以應付一整天的戶外活動。當電力耗盡時只需 2.5 小時即可完全充滿。

一按「A」鍵就可以利用 Auracast 連接其他喇叭

Momax 1-Vibe Mood 磁吸無線音箱：MagSafe磁吸與氣氛燈光

MagSafe 磁吸便利：可直接吸附於 iPhone 機背，配備 RGB 氛圍燈及 14 小時續航力，非常適合書桌旁或小空間近距離聆聽。（HK $329）

1-Vibe Mood 磁吸無線音箱 售價$329

1-Vibe 磁吸音樂水樽

同場還有1-Vibe 磁吸音樂水樽，其金屬水樽是迷你藍牙喇叭，本身有磁力且附有可收納的手環。售價$469

1-Vibe 磁吸音樂水樽 售價$469

JLab Party 系列：超平價入門與RGB節拍同步

高性價比派對款式：Pop Party 體積小巧，支援 IPX5 防水、24 小時續航力與隨節拍閃爍的 RGB 燈效，支援 LabSync 多機同步功能。（HK $199 起）

JBL Go 4 與 JBL Clip 5：單元升級與音壓提升 20%

JBL Go 4 與 Clip 5 在睽違四年後進行大改款。兩款新品重新設計外觀結構，擴大喇叭單元與被動輻射器面積，並優化擴音輸出，音壓相比前代提升達 20%。便攜扣環與絢麗色彩：Go 4 以方正掌上造型主打極致隨行；Clip 5 則配備強化金屬扣環，方便直接掛在背包或露營裝備上，展現經典的美式澎湃低頻。JBL Go 4 （HK$299) JBL Clip 5（HK$399)

JBL Go 4 （HK$299) JBL Clip 5（HK$399)

消委會藍牙喇叭評測2026｜Marshall續航強 三千蚊B&O不及平價JBL

香港消委會2026年最新版藍牙喇叭測試，16款樣本涵蓋了 Marshall、Sony、Bose、JBL、LG、Bang & Olufsen 等熱門品牌，共分3種不同尺寸組別；售價由 $749 至 $2,899 不等 。測試項目包括音響質素、電池表現、使用方便程度等，當中音質佔比最重。