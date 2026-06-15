JBL Xtreme 5深度評測｜人工智能音效強化低音 最強防水藍牙喇叭

JBL Xtreme 5深度評測｜準備走到戶外享受陽光與海灘，一部高音質、耐用且電量充足的便攜防水藍牙喇叭絕對是派對的必備良伴。近期登場的 JBL Xtreme 5 帶來高達 130W 的強勁輸出功率與全新人工智能音效優化技術，令戶外喇叭的音質更達至極限。新機主打高防護水準、支援多種環境氣氛燈效以及具備反向充電功能的防水藍牙喇叭，測試一下實際操作表現是否能夠滿足一眾對音質與實用性有極高要求的用家？



最新版本 JBL Xtreme 5 深度評測

機身防護與設計是否適合戶外？

當用家第一眼看到這款全新升級的藍牙喇叭，最直接的觀感就是它具備了極強的戶外防護感。為了應付戶外環境，喇叭搭載了最高等級的 IP68 防塵防水認證，機身不僅能夠完全抵禦細沙入侵，更能在 1.5 米的水深中浸泡長達 30 分鐘而不受損害。機身兩側及底部配備了加厚的橡膠邊角與強化的耐撞設計，即使在沙灘沾滿幼沙或在燒烤場沾上油煙，用家也可以直接以清水沖洗，保養過程極為簡便。

除了堅固的機身結構，廠方加入了 Ambient Lighting 環繞氣氛燈效，提供包括 Freeze、Bounce、Trim、Switch、Loop 及 Neon 等 6 種燈光主題。這些燈效不僅能夠隨著音樂節奏進行實時律動，更可以清晰地反映目前的電池電量、藍牙配對狀態及 Auracast 連接情況，讓聚會的氣氛從聽覺延伸至視覺。雖然高達 2.9 公斤的淨重讓它在單手提拿時稍有份量，但配合隨機附送的便攜肩帶，整體攜帶體驗依然十分從容。

可以利用專用手機app來設定喇叭的環繞氣氛燈效

輸出功率與低音表現有何突破？

音質表現與聲場覆蓋率絕對是這次換代升級的重點所在，在內部聲學架構上，新機採用了由 1 個 98mm x 145mm 的低音單元及 2 個 20mm 的高音單元所組成的全新設計。在連接火牛使用下，總輸出功率可高達 130W；即使單靠內置電池運作，亦能提供 90W 的強悍輸出。在實際播放測試中，因為其單元面積的擴大，低頻的下潛力與擴散範圍極為驚人，能夠輕易將音樂能量覆蓋整個大型天台或遊艇派對空間。

最值得留意的是全新引入的 AI Sound Boost 人工智能演算法，系統會即時分析音訊內容並預測單元的物理運動，有效抑制因為推大音量而產生的聲音失真。即使在戶外空曠場地將音量開至最大，人聲依然保持乾淨穩定，節拍亦相當紮實。此外，系統內建的 Smart EQ 模式會自動偵測正在播放的是音樂還是語音播客節目，並即時切換至最適合的均衡器設定，為用家節省手動調整的煩惱，提供極佳的智能聆聽體驗。

機身兩側及底部配備了加厚的橡膠邊角與強化的耐撞設計

可以直接按下機頂的Auracast鍵直接連結多個喇叭

跟機附有肩帶方便外攜使用

電池續航力比上代更強

電池續航及藍牙連接夠實用嗎？

主打全天候戶外使用的音響設備而言，電池續航力與擴展性絕對是決定體驗的關鍵。機身內置了高達 68Wh 的大容量鋰離子聚合物電池。在標準播放模式下，單次充滿電即可提供長達 24 小時的連續播放時間。若果在戶外遇到電量告急，用家只需開啟特設的 Playtime Boost 模式，系統便會透過優化音訊輸出來額外增加 4 小時的續航，總使用時間達到 28 小時。同時，機身支援極速充電技術，只需充電 10 分鐘即可換取 2 小時的音樂播放時間。更實用的是，機背的 USB-C 接口具備 Power Bank 反向充電功能，可以隨時為智能手機等移動裝置進行應急充電，免卻戶外尋找充電插座的煩惱。

在連接配置方面，喇叭使用最新的藍牙 6.0 傳輸技術以確保連線穩定，並加入了 Auracast 音訊廣播技術。用家可以無線串聯多部兼容的藍牙喇叭，輕鬆營造出真正的多聲道立體聲包圍感，隨手一按即可讓音樂填滿極大範圍的派對場地。

可以自行自由設定EQ音質

JBL Xtreme 5內置人工智能音效強化低音

總結而言，JBL Xtreme 5 擁有更強的音壓與卓越的防護性能，確實為戶外音響設備定下了新標準。不僅在絕對音量與低音的擴散表現上帶來了實質的升級，其人工智能音效優化演算法更完美解決了大音量播放容易出現破音的常見問題，確保戶外環境下的高品質音訊輸出。雖然 2.9kg 的重量略顯笨重，但如果正在尋找一款能夠在戶外露營、沙灘狂歡或是大型花園派對中絕對掌控全場氣氛的音響設備，它的綜合防護性能與震撼聲效絕對不會讓大家失望。

JBL Xtreme 5 售價為 $2,998