消委會藍牙喇叭評測16款｜市面的迷你便攜式藍牙喇叭堤式眾多，定價也有平有貴，市民可以自己負擔到的價錢，買到喇叭仔帶弱戶外露營或在家中享受靚聲。消委會近日發布最新測試報告，由國際消費者研究及試驗組織（ICRT）統籌，測試了市面16款「可攜式藍牙揚聲器」。



是次測試6款樣本，涵蓋了 Marshall、Sony、Bose、JBL、LG、Bang & Olufsen 等熱門品牌，共分3種不同尺寸組別；16款樣本售價由 $749 至 $2,899 不等 。測試項目包括音響質素、電池表現、使用方便程度等，當中音質佔比最重。

+ 11

B&O、Bose僅獲中等評分 千元預算也有好選擇

評測發現身價近HKD $3,000的名牌 Marshall 表現佳；令人驚喜的是，定價僅 $998 的EarFun、以至全評測單價最低的$749 House of Marley ，總評分竟然與售價過2千、近3千的廠型BOSE、B&O 型號相差無幾，性價比極高！

定價僅 $998 的EarFun、$749 House of Marley 總評分竟然與售價過2千型號相差無幾！

哪款藍牙喇叭音質與續航力稱王？

在眾多樣本中，Marshall Kilburn III 的表現最為亮眼，奪得最高的 4.5 分總評 。評審指出其音色悅耳、細緻清晰，低音表現尤佳，即使大聲播放也沒有明顯失真 。除了靚聲，它更是「長氣袋」冠軍，充滿電後可連續播放約 36 小時 。不過其機身較重（2.8公斤）且售價達 $2,899，屬於發燒級之選 。

評測發現身價近HKD $3,000的名牌 Marshall 表現佳，奪得最高的 4.5 分總評

千元預算有甚麼高性價比之選？

對於預算有限的用家，今次測試發現了「禾稈冚珍珠」的型號。售價僅 $998 的 EarFun UBOOM X，在總評分上獲得 4 分 ，與售價高達 $2,499 的 Sony ULT FIELD 5 以及 Marshall Middleton II 同分。

雖然 EarFun 在音色細緻度上被評為一般，但其頻率響應表現出色，續航力更長達 30.7 小時 ，考慮到其千元有找的價格，性價比極高，甚至比不少售價貴一倍的名牌款式更值得入手。

定價僅 $998 的EarFun、$749 House of Marley 總評分竟然與售價過2千型號相差無幾！

貴價名牌藍牙喇叭表現如何？B&O、Bose 評分僅屬一般

不少人以為「貴一定好」，但今次測試卻打破迷思。售價高達 $2,898 的 Bang & Olufsen Beosound A1 (第3代)，總評分僅得 3 分 。評審指其音域狹窄，低音表現遜色，音色較為平淡 。而 House of Marley 的 Roots Solar 總評分為 2.5 分，卻僅售$749還內置太陽能充電功能、性價比相對更高。

音響大廠 Bose 及B&O表現亦未如預期突出。售價 $2,499 的 SoundLink Plus 獲 3.5 分 ；SoundLink Micro (第2代) ($1,099)只有2.5 分 。而在一手掌握的細機類比中，Bang & Olufsen Beosound A1 (第3代) 索價$2,898為16款樣本中最貴，卻被評：音域狹窄，低音遜色，大聲播放失真明顯。

BOSE SoundLink Micro (第2代) ($1,099)只有2.5 分

Bang & Olufsen Beosound A1 (第3代) 索價$2,898，音域狹窄，低音遜色，大聲播放失真明顯。

戶外使用哪款續航力最強？

藍牙喇叭常攜帶至戶外，電池耐用度極為重要。測試發現樣本間差異極大，最強的 Marshall Kilburn III 可播 36 小時 ，而表現最差的 JBL Grip ($799) 僅能播放約 6.6 小時 ，兩者相差超過 5 倍。另外，Bose SoundLink Home 及 LG xboom Grab 的續航力亦只有約 7.5 至 8.2 小時 ，需頻繁充電。

Marshall Kilburn III 可播 36 小時

16款藍牙揚聲器規格及評分一覽

以下為消委會測試的 16 款藍牙喇叭資料整理，按總評分由高至低排列：

2.8KG 至 4.2KG級別

Marshall Kilburn III

定價$2,899 重量2.8 kg 總評分4.5

消委短評：音色細緻清晰，低音佳，續航力王(36小時)

SonyULT FIELD 5

定價$2,499 重量3.18 kg 總評分4

消委短評：高中低音平衡恰當，頻率響應優秀

EarFun UBOOM X

定價$998 重量4.14 kg 總評分4

消委短評：性價比高，續航力強(30.7小時)，唯細緻度一般

Harman KardonOnyx Studio 9

定價$1,899 重量3.40 kg總評分3.5

音色動態不俗，但大聲播放失真明顯

1.1KG 至 1.8KG級別

Marshall Middleton II

定價$2,499 重量1.79 kg 總評分4

消委短評：大聲播放無失真，續航力不俗(22.5小時)

SonyULT FIELD 3

定價$1,399 重量1.15 kg 總評分4

消委短評：充滿電快，動態表現不俗但細緻度一般

LG xboom Bounce

定價$1,499重量1.40 kg 總評分4

消委短評：高中低音平衡，指示燈清晰，續航約27.4小時

BoseSoundLink Plus

定價$2,499重量1.54kg 總評分3.5

消委短評：音色平衡但動態普通，頻率響應表現普通

0.3KG 至 1KG級別

JBLCharge 6

定價$1,399重量960 g總評分3.5

消委短評：音域廣闊但細緻度一般，按鍵操作方便

JBLFlip 7

定價$998重量561g總評分3.5

消委短評：機身輕巧，高中低音平衡，但大聲時略有失真

BoseSoundLink Home

定價$2,099 重量881g總評分3

消委短評：音色準確但音域狹窄，續航力短(7.5小時)

LG xboom Grab

定價$1,099 重量663g總評分3

消委短評：操作方便，但大聲播放失真非常明顯

Bang & OlufsenBeosound A1 (第3代)

定價$2,898 重量575g總評分3

消委短評：音域狹窄，低音遜色，大聲播放失真明顯

House of MarleyRoots Solar

定價$749 重量696g總評分2.5

消委短評：售價最平，但音色平淡且失真明顯，充電需時長

BoseSoundLink Micro (第2代)

定價$1,099 重量331 g總評分2.5

消委短評：輕巧便攜，但音域窄低音差，續航力僅6.9小時

JBLGrip

定價$799重量385 g總評分2.5

消委短評：方便攜帶，但音色非常平淡，續航力最短(6.6小時)

來源：消費者委員會