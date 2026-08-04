Xiaomi Sound Play及多款藍牙喇叭評測｜沉浸音效與派對氣氛結合

小米Xiaomi近期推出的便攜喇叭 Xiaomi Sound Play，直接將高規格與動態氣氛燈效合二為一。只需二百多元的新品，看起來的確是十分抵玩。與此同時，市場上還有多款人氣品牌如 JBL、Momax 及 JLab 選擇，各自針對不同聆聽場景作出優化。今次一口氣介紹這幾款值得推介的藍牙喇叭。



機身設計與燈光效果型格

Xiaomi Sound Play機身採用緊湊的編織物料包覆，觸感細膩且防滑。網面物料不僅能提供良好的保護，更能有效減少聲波反射，對提升整體音質有正面幫助。外觀上最吸引眼球的，必定是頂部的無限反射鏡燈，配合底部的環繞環境燈光，視覺層次相當豐富。

Xiaomi Sound Play 無限反射鏡燈非常搶眼

廠方提供了五種色彩效果，用家可根據當下的心情或環境自由切換。燈光模式分為鼓點、水波紋及長亮三種。燈效轉換非常順滑。在晚間放鬆或室內聚會時，這些光影變化能輕易營造出沉浸式氛圍，讓聽覺與視覺產生強烈的連動效應。

機底的LED燈可自由切換

音質輸出與連線能力出色

體積小巧的 Xiaomi Sound Play 內建 18W 高功率音效引擎，實際試聽時，中低頻的下潛力頗為實在，鼓聲具備令人滿意的彈性。即使在空曠的客廳或戶外花園播放流行音樂，聲音依然能充盈整個空間，未見明顯的拆音或單薄感，人聲表現清晰。

可以連續用上十多小時

連線規格方面，它支援TWS技術，用家可輕易將兩部裝置配對成左右聲道，建立極具包圍感的真正立體聲場。為應付大型派對需求，機內更加入了 Auracast 音訊廣播技術。這項功能支援最多 100 個兼容喇叭進行同步播放，連接過程極為迅速。只要按下配對鍵，過百個裝置瞬間連動，聲光效果高度一致，實用性極高。

戶外防護規格與續航力達標

Xiaomi Sound Play 具備高規格的 IP68 防塵防水等級，它能完全抵禦極端環境中的幼沙侵入，就算意外掉進泳池或被突如其來的暴雨淋濕，依然能保持正常運作。這種軍規級別的防護力，讓用家在沙灘或露營時無需提心吊膽，清洗十分方便，直接用清水沖洗外殼亦毫無問題。

一按「A」鍵就可以利用 Auracast 連接其他喇叭

續航力方面，機身內置了 2,600mAh 大容量電池，單次充電可提供長達 14 小時的連續播放時間。在關閉燈效並以中等音量測試下，電量消耗的確相當緩慢，足以應付一整天的戶外活動。當電力耗盡時只需 2.5 小時即可完全充滿。

不同場合的選擇：JBL 、Momax、JLab

JBL Xtreme 5 售價為$2,998

．JBL Xtreme 5

若預算充裕且追求極致的戶外音量，JBL Xtreme 5 帶來了截然不同的重火力體驗。這款喇叭內部採用全新的聲學架構，由一個大型低音單元及兩個高音單元組成。在連接電源線的狀態下，總輸出功率高達 130W，即使單靠內置 68Wh 電池運作，也能釋出 90W 的震撼聲浪。最突破的技術在於引入了 AI Sound Boost 人工智能演算法。系統會即時分析音訊內容，精準預測單元運動並抑制大音量下的失真情況。即使在極限音量下，人聲依然純淨。此外，它同樣具備 IP68 防護、最長 28 小時續航力，更設有反向充電功能，隨時為智能手機補充電力，絕對是戶外狂歡的頂級配置。

1-Vibe 磁吸音樂水樽 售價$469

1-Vibe Mood 磁吸無線音箱 售價$329

．Momax 1-Vibe Mood 磁吸無線音箱

針對日常工作與室內運動，Momax 1-Vibe Mood 磁吸無線音箱對應 MagSafe 技術，用家可直接將其吸附在iPhone 機背。音箱內置 RGB 氛圍燈及 14 小時續航，非常適合在狹窄的廚房或書桌旁作近距離聆聽。另一款 1-Vibe 磁吸音樂水樽則將保溫瓶、IPX7 防水喇叭與手機支架合而為一。水樽採用醫療級 SS316L 不鏽鋼材質，能保冷 24 小時。樽蓋頂部的磁吸架方便運動時固定手機觀看影片。

JLab Party 系列 $199起

．JLab Party 系列

想用最少預算點燃派對氣氛，JLab Party 系列展現了極高的性價比。入門款 Pop Party 體積猶如香皂般輕巧，卻已包辦 IPX5 防潑水、24 小時續航及隨節拍閃爍的 RGB 燈效。進階的 Go Party 則強化了低頻表現與立體感；而旗艦款 JBuds Party 搭載雙驅動單元，音質最為飽滿。三款均支援 LabSync 多機同步功能。氣氛一流。