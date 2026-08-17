3類衣服千萬別亂掉洗衣機！防水外套隨時洗壞兼令機身狂震撞牆

3類衣服千萬別亂掉洗衣機！洗衫並非全部放入洗衣機再按掣就可以，部分衣物材質不適合一般洗衣程序，處理不當除了可能縮水、變形，甚至失去原有功能，更有機會令洗衣機劇烈震動。專家提醒，尤其防水衣物、羊毛針織，以及真絲蕾絲等衣物，清洗前都要特別留意。



防水衣物勿亂機洗 嚴重更可能令洗衣機狂震

不少人以為防水外套既然可以擋水，直接放入洗衣機清洗自然沒有問題，但實際上正好相反。這類衣物表面通常設有防水塗層或薄膜，如果使用一般洗衣程序清洗，有機會令膜層受損，防水能力亦可能隨之下降。

另一個容易被忽略的問題，是洗衣機高速脫水時的風險。由於防水布料不容易讓水及氣流穿過，脫水期間可能令衣物在滾筒內形成不平衡狀態，繼而令洗衣機出現非常劇烈的震動。

情況嚴重時，洗衣機甚至可能在運作期間移位，撞向附近牆身或地面，不單可能整壞洗衣機，亦會增加意外風險。因此清洗防水衣物前，最好先了解衣物本身的清洗要求，不要貪方便直接使用一般洗衣程序。

羊毛、針織衣物 最怕高溫加高速脫水

秋冬常穿的羊毛及針織衫同樣需要小心處理。486先生指出，這類具有較高彈性的纖維不適合高溫及強烈拉扯，如果水溫太高，再加上高速脫水，有機會令衣物縮水、起毛粒甚至變形。

家電安全警告！盤點5大「洗衣機禁忌物品」。（AI生成）

因此，清洗這類衣物時可以考慮較溫和的手洗方式。如果衣物本身容許使用洗衣機，亦應選擇低溫及柔洗模式，盡量減少清洗過程對纖維造成的拉扯。換言之，洗羊毛或針織衣物時，與其追求「洗得快」，更重要是降低清洗力度，否則一件原本合身的衣服，洗完後可能已經完全走樣。

真絲、蕾絲及精緻內衣 避免與厚重衣物混洗

除了羊毛外，真絲、蕾絲及較精緻的貼身衣物同樣不適合承受一般洗衣程序的強烈翻動。這些衣物如果直接與牛仔褲、外套等較厚重衣物一起清洗，在洗衣機不斷轉動及拉扯之下，較容易失去原有彈性及形狀。較穩妥的方法是使用手洗；如果需要使用洗衣機，可以先將衣物獨立放入洗衣袋，再使用適合精緻衣物的洗衣程序，減少衣物與其他物件直接磨擦及拉扯。

衣服洗完又硬又皺？可能是水溫及脫水時間問題

有時衣服明明沒有洗壞，但晾乾後卻變得又硬又皺，問題未必出自衣物本身。這種情況較常出現在棉質、麻質及不同混紡衣物上，而水溫設定過高，以及脫水時間過長，都可能是原因。

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想減少衣服洗完後變硬及出現明顯皺褶，可以選擇較低速、較短時間的洗衣程序。完成洗衣後亦不要將濕衣服長時間留在洗衣機內，最好立即取出，稍為拉直及撫平後再晾起。如果家中的洗衣設備設有蒸氣除皺或低溫乾衣功能，亦可以適當使用，協助保持衣物柔軟。

換季洗衫前 先看衣物清洗標籤

換季一次過洗大量衣物時，最容易犯的錯誤就是為了節省時間，將不同材質全部放入同一機清洗。但不同布料能承受的水溫、轉速及拉扯程度都有分別，使用同一種洗衣方式未必適合。

尤其防水、羊毛、針織、真絲及蕾絲等衣物，更應先了解其清洗要求。按照衣物材質選擇適當洗衣方式及程序，不但有助減少縮水、變形及功能受損，亦可避免因不當清洗而增加洗衣機負擔。