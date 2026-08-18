印度電動車比Tesla更慳電！TATA汽車奪冠　惟充電太慢續航力落後

據報道，國際清潔交通委員會（ICCT）日前發布2025年全球汽車製造商能效評級報告，印度TATA汽車旗下電動車型以106Wh/km的平均能效水平高居第一，排名第二的同樣是來自印度的Mahindra，平均能效113Wh/km。



全球銷量最高的兩大電動車品牌，Tesla和比亞迪分列第三和第四，全球主要新能源汽車品牌平均能耗水平為131Wh/km。

ICCT發布2025年全球汽車製造商能效評級報告，印度TATA汽車旗下電動車型以106Wh/km的平均能效水平高居第一。（Reuters）

ICCT此次評級共統計全球22家主要車企，通過獲取各車企官方循環測試數據，並轉換為可比較的Wh/km數值，計算各車企整個純電動產品組合的平均值。

印度電動車比Tesla更省電▼▼▼

該排名不評估加速性能、充電速度或定價，只衡量每輛車在標準實驗室測試條件下行駛固定距離所消耗的電量。

ICCT在報告中將TATA和Mahindra的強勁表現歸因於產品類型。與許多推出更大、更重、性能更強電動車的車企不同，印度車企專注於小型跨界車，優先考慮效率、經濟性和日常實用性，設計目標就是降低能耗而非追求極致性能。

以TATA Sierra.ev為例，該車提供63kWh和75kWh兩種電池選項，雙摩打最大功率313馬力，峰值扭矩504N⋅m，認證續航最高665km，DC快充功率110kW，20%至80%需25分鐘。

以TATA Sierra.ev為例，該車提供63kWh和75kWh兩種電池選項，DC快充功率110kW，20%至80%需25分鐘。（YouTube@TATAev）

Mahindra BE 6搭載59kWh和79kWh電池組，認證續航最高682km，DC快充功率120kW，售價區間18.9萬至26.9萬盧比（約合1.5萬至2.2萬港元）。

不過ICCT也指出，TATA汽車是充電速度最慢的車企之一，其續航里程排名比競爭對手更靠後。雖然其電動車耗電更少，但在解決用戶續航痛點方面仍落後於部分全球競爭對手。目前電動汽車在印度私家車銷量中佔比不足5%，而全球這一比例約為25%。

Motor1等媒體對此提出質疑：這兩家印度車企的能效是如何做到超越Tesla和比亞迪的？一輛產自印度的小型跨界車，在實際使用中是否真的比一輛在高速公路上飛馳的雙電機Tesla耗電更少？

報告顯示，印度TATA汽車旗下電動車型以106Wh/km的平均能效水平高居第一。（截取自ICCT）

有分析指出，ICCT排名基於重量調整後的認證能耗數據，印度車企憑藉更輕的車身和更小的電池實現了更低的Wh/km數值，但這並不意味着整車綜合產品力超越Tesla和比亞迪。

在ICCT同期發布的綜合電動化轉型評級中，Tesla和比亞迪仍位居前二，TATA和Mahindra分別排在第15和第17名左右。

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