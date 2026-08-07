比亞迪純電K-Car「RACCO」逆襲日本市場　頂住壓力首週賣破5000部

今天要聊的新車，需要大家把目光聚焦得更遠一點。遠到國產汽車品牌去日本市場降維打擊、大幹一場！這話題其實狐妹憋了有2個多月。



最開始，是去年10月車展那會兒先提了一嘴。簡單總結就是：預告BYD要出一款專門為日本市場打造的純電K-Car車型RACCO（海獺）。

專門為日本市場打造的純電K-Car車型RACCO。（BYD官網）

當時外觀公布如下，配置什麼的大多是給個參考，價格方面有預測的是12萬（人民幣，下同）左右。然後到2個月前，狐妹關注到一條消息，是講日本買車也有類似「國補」的組合優惠，相關政策落地，很誇張！

當時就爆特斯拉在日本市場疊加補貼什麼的，Model3最低到手價只要314萬日元（約15.6萬港元）左右。那這個價格呢，比內地市場起售價，要便宜了近10萬元！

BYD首款出口日本K-Car細節圖集▼▼▼

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不知道你們有刷到過這個訊息沒。狐妹看到這消息，印象很深刻，除了為13萬多就能買新款特斯拉這件事感到吃驚外，也在內心為「國產新能源汽車出海的好機會」打了個問號。

上面推購車優惠，自然會刺激購車換車消費市場，只要把車配置、價格平衡好，不正好可以彎道超車嘛。而BYD這款RACCO，就大有盼頭。這車前幾天就上了，配置價格什麼的也已公開。

但是很快就有消息發現，其實BYD這車有點難。難在幾個方面：

其一，本來哈，K-Car（輕自動車）這種車型在日本車圈就是最捲的。有數據不完全統計，要是日本市場全年新車出400萬台，那K-Car就能佔到超130萬台。核心原因之一，在於購買這類車，能享受當地的多重福利。

K-Car車型的市場銷量，常年由本土廠商主導。（本田官網）

同時推出的車型也有嚴格的標準，即車長寬高限制在3.4、1.48、2米內，燃油車型排量不超過660cc。

可以說這類K-Car車型的市場銷量，常年由鈴木、大發等幾個本土老牌大哥主導。之前有過外資車企嘗試在日本K-Car賽道去分一杯羹，但無人成功。

可見BYD這款RACCO的預期並不高，官方7月底發新車，給定的目標是年內賣1萬台。說白了，心裏真沒什麼底。

其二，原本以為的「政策利好」，到RACCO這裏其實補貼力度被「變相削弱」了，本土其他電車的補貼優勢更明顯。

比亞迪海獺還搭載NFC車門解鎖。（BYD官網）

直觀的訊息可以參考的是，要是本土電車最高能拿58萬日元的補貼，RACCO只支持15萬日元的基礎補貼。

可以說，原本的優勢秒變劣勢，更難了。當然還有一個，依舊要直面「排外」的難關。了解到前期這些訊息，狐妹也是默默觀察了幾天，本來想着要是賣不好也能理解，算了不聊了吧。

結果今天直接來了個反轉！說是第一週就賣了超5000台啊！救命，真的感人。感覺地獄級難度，國產車企真的做到了好吧，BYD真的撼動了日本的K-Car市場。

再回過頭來看下這款RACCO咋做到的。不是本來配置就有限制嗎？直接嚴格卡標準堆！尺寸標準的3395/1475/1800mm，軸距2490mm，4座佈局；

核心配置也卡上限！前置永磁同步電機上的是47kW、160N·m，剛好卡動力規定的線上；

電池是刀片磷酸鐵鋰電池，有22.4kWh、35.84kWh兩個版本可選，WLTC續航分別為210km、320km；同時支持最高50kW直流快充；甚至還有別家沒有的V2L對外放電、V2H家庭反向供電。

比亞迪海獺支持最高50kW直流快充；甚至還有其他廠家沒有的V2L對外放電、V2H家庭反向供電。（BYD官網）

價格也低於此前的預測，3個版本疊加補貼什麼的，直接199.5萬日元起，摺合人民幣約8.2萬起。

直接總結了！就是開頭說的全方面降維打擊。同價位比續航，那RACCO斷層領先。可以說是目前唯一破300km的純電K-Car。

比配置，無疑更亮眼，性價比更高。同級獨有的雙側電動感應側滑門；10.1英寸中控屏、全液晶儀表；前排座椅加熱、方向盤加熱、仿皮座椅、主駕6向電動調節；後排座椅全平放倒，最大1372L儲物空間；

還有NFC手機鑰匙、日語車機、OTA升級；6氣囊等等。更別提還標配智能化L2，那邊大多頂配才上；以及獨有的家用V2H供電這些！

比亞迪海獺靠着出圈的產品力，頂着多方的壓力，開始在海外市場狂奔。（YouTube@BYD JAPAN）

所以啊，消費者當然是「用腳投票」。儘管RACCO目前在當地還面臨不少爭議，各種「外來車企衝擊本土產業」等言論相繼出現。但這種「邊罵邊下單」的場景咱也是見過的，感覺可以交給時間，相信這波還是，車圈局面要被改寫了。

我們國產新能源車，靠着出圈的產品力，頂着多方的壓力，開始在海外市場狂奔！這波很熱血了，期待這款BYD RACCO在日本市場能殺出重圍成大爆款，更堅信未來有更多國產車走向全世界、吃透國際市場！

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