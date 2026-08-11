小米發布新混能SUV「澎程」！純電續航505km　可加92/95/98號汽油

小米又出新車了。這次不是SU7、YU7系列，是全新的小米澎程（SkyNomad）品牌。也是小米汽車的第二條產品線，瞄準的是大空間混能SUV賽道，依舊掛小米的標。眾所周知，這賽道目前銷量表現前排、實力強勁的對手，有理想、問界等等。



跟這些爆火的熱門車型比起來，小米澎程系列有些姍姍來遲。但雷廠長（雷軍）的視角裏並不晚，因為友商能賣這麼好，那說明有市場啊！而且這個系列呢，小米還是3年前就立項的，打磨這幾年，自然下了不少功夫。

小米又出新車了。這次不是SU7、YU7系列，是全新的小米澎程（SkyNomad）品牌。（小米）

這個系列將首發小米澎程N70 Max 、小米澎程N90 Max兩款主力車型。按照慣例，今晚是新車的技術發布會，只公布了預售價格，但已經夠炸了！

小米澎程N70 Max ，預售價25.99萬元（人民幣，下同）；

小米澎程N90 Max ，預售價29.99萬元。



先不考慮正式價會比預售價更低，就這預售價就已經比友商低了......還是那個小米，還得是雷廠長！技術發布會就直接拉高了期待值，等9月正式發布的時候，應該又有大批車主直接入手。

小米澎程系列詳細介紹：

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看完整場發布會，咱先總結一下吧。這次的小米澎程系列，雷廠長強調的核心技術優勢有三方面：小米崑崙平台、小米崑崙超級混能、小米崑崙全域安全。更具體的賣點包括：

SUV裏罕見的前後貫穿純平地板，純平長度2900mm 、地板角度2.95° ；

提供7座版本，同時有可變座艙的差異化賣點，包括座椅旋轉、滑軌、靈活空間等；

支持92、95、98號汽油，長期用車成本明顯更低；

同級別最大電池76kWh ，純電續航最高505km ，目前領先友商熱門車型；

當然，最重要的還是安全配置。雷廠長強調這次的 「 小米龍甲電池 」 安全標準遠超國標。



主要就是這幾個方面，看下來感覺首發的小米澎程N70 Max 、澎程N90 Max ，又是大爆款了！再展開來看看這次發布會上公開的重點內容：核心技術之一，小米自研的崑崙架構，算是本場發布會的重中之重。這也是小米專門為混能車型開發的承載式車身，優化了底盤佈局，車內全純平地。

同時還有最長1.9m 、車內滑軌；前排座椅支持180°向後旋轉，一鍵和二排對坐；可移動懸浮中島桌板；四種空間模式（一人工作室、兩人休閒、三人會客、全家露營）一鍵切換；滿載7人情況下，尾箱依舊可以豎放兩台單車 / 7個20寸登機箱，SUV車身擁有幾近MPV的空間。

再就是動力系統方面。小米崑崙混能器是和東安深度定製的1.5T四缸阿特金森循環，熱效率42% ；其支持92/95/98號全標號汽油；虧電WLTC油耗最低 5.7L/100km ；官方強調首保後3年 / 3萬公里保養一次；三電+混能系統8年 / 16萬公里保養。

電池續航的話，搭載的是76kWh磷酸鐵鋰、 76kWh三元鋰電池，CLTC純電續航最高505km ；滿油滿電綜合續航超1705km ；小米崑崙全域安全的話，細節搭載鎧甲籠式車身；高強度鋼和鋁合金佔比90.4%，16處關鍵位置用了2200MPa超強鋼增強；超大一體式熱成型門環，3.3m長、1.5m高，貫穿一二三排、覆蓋ABCD柱；官方強調全向碰撞測試遠超行業嚴苛標準。核心技術差不多就介紹了這些。

【延伸閱讀】純電騰勢Z四座超跑 轉彎半徑僅4.62m超靈活 滿電續航破千公里（點擊連結看原文）

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最後來看首發的小米澎程N90 Max （預售29.99 萬元） 。這車定位大七座旗艦混能SUV，長寬高 5285/1998/1825mm，軸距3080mm ；外觀有遠山青、蝴蝶谷藍、火山灰3款配色，全系標配21寸大輪圈，都是普利司通靜音輪胎；內飾可選摩卡棕、砂陶米；車內一二排標配16點式座椅按摩，全車最多可選4個零重力座椅。

小米澎程N90 Max/N70 Max配置：

中央控制台內置兩個手機位、四個杯架、6.6L容量、9L獨立壓縮機冰箱，可滑動到第二排座位作 「 多功能茶几 」；後排配備3K分辨率21.4英寸後排娛樂屏；「對坐模式」雙人乘坐空間最大1760mm、四人模式二排空間1370mm，二三排極致後移，空間最大1550mm ；尾箱提供1831L儲物空間，尾門門檻高度690mm 。

全車提供17個空調出風口；配備4890W峰值功率25揚聲器7.1.4聲學架構音箱系統；全車6.8㎡超大面積玻璃，紫外線隔絕最高99.7%；15處漫反射氣氛燈，支持256色調光等等。小米澎程N90 Max ，核心搭載行業領先的超級混能系統，CLTC純電續航464km，CLTC綜合續航1705km，WLTC虧電油耗6.26L/100km ；同時15分鐘最長補能285km，從20%充電至80%最快只需18分鐘。

底盤方面，該車搭載前雙叉臂 + 後多連桿獨立懸掛，配備雙電機四驅動力，支持310kW峰值功率、0-100km/h加速5.9s、最高時速190km/h。安全配置搭載鎧甲籠式車身，最高強度可達2200MPa，配備12個安全氣囊、9個碰撞傳感器、門把手三重安全冗餘設計、尾門雙應急拉手等等。

智駕方面，搭載第三代驍龍8移動平台和英偉達Thor車載計算平台，均採用先進的4nm製程工藝，支持700TOPS算力；另外，該版本不僅配備車頂激光雷達、4D毫米波雷達， 11個高清鏡頭、12個超聲波雷達；還有後向固態激光雷達，大車倒車、地庫泊車感知大幅加強等等功能；同時小米HAD高階智駕、XLA認知大模型也有，支持城市NOA、自動泊車、窄路通行優化等等。

再簡單過下小米澎程N70 Max （預售25.99萬） 。這車定位大五座四驅混能SUV ，長寬高4960/1998/1765mm，軸距2950mm；配置的話雙電機四驅，峰值功率310kW，最高時速190km/h；CLTC純電續航505km，CLTC綜合續航1461km ，虧電油耗6.1L/100km 。

基本就這樣，用雷廠長的話說，這個系列應該是「50萬內最好的混能車之一 」 。整場發布會的高潮部分，就在於預售價公開，看全場沸騰的常規操作，小米這一把應該也是穩了。別的不說，看小米造車，總會有種出爆款好簡單的直觀感受，秘訣在於配置往上頂，價格往下壓。

這下真期待9月份正式發布了，真想知道雷廠長會把價格定到多少！你們說，會不會是23-28萬？

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