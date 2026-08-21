小米機器人二代進廠「扭螺絲」：流水線工人真的要被取代了嗎？

小米機器人二代 | 在2026世界機械人大會上，小米第二代人形機械人原型機正式亮相。全身關節自由度由初代21個暴增至66個，其中雙手獨佔33個自由度，配合自研具身人工智能大模型與全掌觸覺，已在汽車工廠實習並達到98%作業成功率。



身高約1.7米、體重66公斤，全身具備66個自由度，其中一半集中在手部。（微博）

小米機器人二代手部獨佔33自由度，配備全掌觸覺感知

在剛剛開幕的2026世界機械人大會上，小米第二代人形機械人原型機正式公開亮相。相比2022年發佈的初代「鐵大」（CyberOne）全身僅21個自由度，二代產品的關節自由度暴增至66個。最引人注目的改變在於手部，單單是雙手就佔據了33個自由度。

2022年發佈的初代「鐵大」（CyberOne）。（小米）

手部自由度的數量直接決定了機械人能否像人類一樣拿取工具、操作細小零件。新一代機械人配備了全掌觸覺感知，能夠輕鬆完成拎紙袋、遞送物品、與人碰拳乃至比心等細緻動作。

小米機器人二代能像人類一樣拿取工具、操作細小零件。（微博）

更關鍵的突破藏在「大腦」裡。小米自研的Xiaomi-Robotics系列具身人工智能基座模型，把視覺識別、語言理解與動作執行串聯在一起。機械人不再只是死板地執行預設程式，而是能根據眼前的狀況自主調配手部力道。這種「靈巧度」與「認知力」的結合，正式將人形機械人從展覽館的表演道具，推向了真實的生產線。

車廠實習4個月：打螺絲成功率高達98%

這台身高約1.7米、體重66公斤的機械人，早在發表前就已經在小米汽車亦莊工廠「悄悄上班」了4個月。工業製造一直以來都是機械臂的天下，但傳統機械臂只能固定在特定位置，處理標準化程度極高的作業。一旦遇到尺寸較大、形狀不規則或材質柔軟的工件，傳統自動化設備往往束手無策。

小米機械人在總裝車間承擔了多項高難度任務：自攻螺母上件作業的成功率從早期的90.2%一路提升至98%；在中控台側蓋板上件、物料箱折疊等新場景中，成功率也達到了90%。甚至在長時間作業柔性工件時，依然能保持穩定操作。

自攻螺母上件作業的成功率從早期的90.2%一路提升至98%。（微博）

98%的上件成功率是什麼概念？在汽車製造業，這個數據已經非常接近熟練技術工人的日常表現。當機械人能夠穩定處理打螺絲、排序蓋板這些瑣碎且重複性高的工序，意味著具身智能已經跨過了工業應用的驗證期。

流水線工人的未來：取代還是轉型？

汽車總裝車間的許多工位不僅工作強度大，而且對工人的關節疲勞度考驗極高。重複性的螺母上件與重物搬運，本身就是職傷與職業病的高發區。從生產效率與安全角度看，機械人填補這些高重複性、高疲勞度的崗位，是工業自動化升級的必然過程。然而，這也直接引發了現場工人對職涯前景的焦慮。當機械人可以24小時不間斷工作，且成功率高達98%，傳統流水線藍領的優勢正在快速流失。

雷軍表示： 「我們認為，智慧機器人未來必將成為人們生活的一部分。」。（小米）

這種技術變革並不意味著工人會一夜之間被大規模淘汰。工業標準的門檻通常要求99%以上的極致穩定性，且核心零件的成本與耐用度仍有待市場檢驗。現階段的機械人更像是在扮演「輔助者」角色。未來的流水線工人，角色將加速從「手動操作者」轉向「機械人管理者」與「異常維護員」。如何操作具身智能系統、如何維護手部33個自由度的複雜關節模組，將成為新一代產業工人必備的核心技能。

來源：小米技術