小米人形機器人亮相！造車廠實習4個月　扭螺絲成功率98%逼近人類

在小米2026年第二季度財報電話溝通會上，小米集團總裁盧偉冰對外透露，小米人形機器人將在2026世界機器人大會，完成首次面向公眾的公開亮相，本屆世界機器人大會舉辦時間為8月19日-23日。



盧偉冰表示，小米佈局人形機器人更加看重實際可落地能力，現階段首要落地場景是智能製造產線，目標替代工廠內部分人工崗位。技術路線層面小米重點追求通用性，覆蓋機器人本體硬件尺寸、具身大模型兩大方向。

小米人形機器人將在2026世界機器人大會，完成首次面向公眾的公開亮相。（小米）

小米機械人在工廠「實習」畫面：

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本次參展的為1.7米級全尺寸人形機器人，小米不會獨立做機器人，而是會和人車家全生態做協同，在智能工廠、智能出行以及家庭等場景做一些協同。此前這款人形機器人已經在小米汽車工廠完成4個月的產線「實習」，重點完成自攻螺母上件、料箱摺疊等工業作業。

經過持續迭代，螺母上件作業成功率已經提升至98%，距離人工水準僅有小幅差距，驗證了機器人在工業製造場景的實操能力。技術底座方面，小米配套自研Xiaomi-Robotics系列具身基座模型，打通視覺識別、語言理解、動作執行整套鏈路，為人形機器人提供AI算力支撐。

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小米官方此前也曾發文表示，人形機器人工業落地是長期工程，需要持續技術迭代與大量工程驗證。現階段小米機器人已從單一擰螺母工位拓展至多類裝配、物流場景，實現從「單一工序運轉」到「多機協同配合」的跨越。

未來研發重心將聚焦高自由度仿生靈巧手、複雜柔性物料操作算法，持續拓展汽車製造更多工作場景，不斷拓寬人形機器人在整車智能製造領域的落地邊界。

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