DJI Osmo Pocket 4評測　1吋CMOS配4K/240P　14級動態範圍勝過3代

如果說現在最火爆的Vlog相機有哪款，DJI的Osmo Pocket 3肯定是其中之一。而Osmo Pocket 3的火爆程度自然也無需過多贅述了。早前，DJI帶來了最新的Osmo Pocket 4，採用了全新升級的1英寸傳感器，帶來更好的畫質表現。



在功能方面，Osmo Pocket 4支持無損4K 2X變焦，最高4K 240P慢動作拍攝、6種風格化膠片濾鏡、慢門拍攝等功能，帶來了更好的視頻拍攝體驗。DJI Osmo Pocket 4在售賣時提供了兩種套裝，一個是標準套裝，一個是全能套裝。

DJI Osmo Pocket 4手持自拍圖像（中關村在線提供）

Osmo Pocket 4全能套裝包括相機本體、DJI Mic 3發射器以及配件、Osmo Pocket 4補光燈、迷你三腳架、收納包等配件，提供了從視頻拍攝到收音的全部創作工具，滿足更多拍攝場景和拍攝需求。那麼，DJI Osmo Pocket 4相對於前代Osmo Pocket 3的升級點究竟有哪些？

DJI Osmo Pocket 4相對於前代Osmo Pocket 3的升級點。（中關村在線提供）

從上面的表格可以看到，Osmo Pocket 4相對於Osmo Pocket 3來說，採用了全新的1英寸傳感器，具備了最高14檔動態範圍；視頻最高支持4K 240P規格，並且提供了10bit D-Log色彩風格，智能跟隨7.0、提供2倍無損變焦等功能。

總之，Osmo Pocket 4將Osmo Pocket 3上的一些不足之處進行了升級，特別是機身內置了107GB存儲空間以及USB-C數據口升級到了USB 3.1，讓Osmo Pocket 4存儲更靈活，也帶來了更快的數據傳輸速度，為用戶帶來更好的視頻拍攝體驗。

在Osmo Pocket 4發布當天，DJI還發布了一條雙攝版本Pocket 4P的宣傳片。儘管DJI尚未披露更多訊息，但這一細節已被外界視為第四代 Pocket產品線將進行更明確版本劃分的信號。

根據之前諜照和爆料的內容看，DJI Osmo Pocket 4P是有一款採用雙攝像頭設計的Pro級產品，包含了1英寸主攝鏡頭和3x的長焦鏡頭，滿足對於視頻拍攝有更高要求以及專業用戶的需要。至於這款更高階的Pro級Pocket 4P何時發布，還需要等待後續官方消息。接下來，進入今天文章的主題，為您詳細講解DJI Osmo Pocket 4實際影片拍攝體驗。

外觀：延續Pocket 3外觀設計，細節之處進行打磨

DJI Osmo Pocket 4整體造型延續了Osmo Pocket 3的設計風格，只是在機身細節的位置進行了調整。DJI Osmo Pocket 4的機身長寬高為144.2mmx44.4mx35.5mm，將DJI Osmo Pocket 4與Osmo Pocket 3放到一起，可以看到Osmo Pocket 4的整體長度和寬度要稍微大一些。

DJI Osmo Pocket 4外觀展示：

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在細節上，DJI Osmo Pocket 4旋開屏幕之後，會有變焦按鍵以及一個自定義功能按鍵，這裏也是與前代產品區別最大的地方。

收納方式上，DJI Osmo Pocket 4採用了全新設計的雲台夾，通過磁吸方式固定在雲台上，讓雲台不會在收納時不會因為人為觸碰出現旋轉，可以更好地保護雲台的安全。另外，雲台夾讓Osmo Pocket 4收納體積更小，可以更好的進行收納，和其他配件放到收納包裏時拿取和放入也更方便。

DJI Osmo Pocket 4相機背後的雲台上這次增加了4個金屬觸點，用於安裝Osmo Pocket 4補光燈使用。DJI Osmo Pocket 4補光燈採用了摺疊收納方式，可以輕鬆放到Pocket 4收納包中。補光燈的使用方法非常簡單，使用時只需展開補光燈，通過磁吸方式安裝在雲台上即可。Osmo Pocket 4補光燈提供了三檔亮度和三檔色溫，可用於暗光環境拍攝補光使用。

DJI Osmo Pocket 4機身側面是TF存儲卡槽。這次卡槽外面增加了保護蓋，對安裝在內的存儲卡起到了更好的保護作用。機身底部是USB-C數據口，用於傳輸數據和充電使用。

由於機身尺寸與前代比變化並不大，所以Osmo Pocket 4也支持前代產品的一些配件。例如Osmo Pocket 3的增廣鏡、ND鏡等都可以無縫銜接使用在Osmo Pocket 4上。如果你是Pocket 3的用戶，你之前購買的大部分用於拍攝的配件都可以用在Pocket 4上，這一點還是值得稱讚的。

DJI Osmo Pocket 4同樣支持DJIOsmo Audio生態鏈接，Osmo Pocket 4最多可直接連接兩個DJI Mic 2、DJI Mic Mini或者DJI Mic 3發射器，並且視頻支持四聲道，可同時保存DJI Mic一拖二音軌以及機身雙聲道環境音，後期藉助剪輯軟件可直接識別四聲道，剪輯更便捷。

畫質：更好寬容度，更好的視頻畫質表現

DJI Osmo Pocket 4採用一塊全新的1英寸CMOS傳感器，可以拍攝最高約3700萬像素的照片，具備了14級動態範圍，在大光比環境下可以帶來層次過渡更好的畫面。在鏡頭焦段上，DJI Osmo Pocket 4鏡頭等效約20mm，等效光圈為f/2.0，提供了0.2米到無限遠對焦範圍。

DJI Osmo Pocket 4相機特寫（中關村在線提供）

在視頻拍攝規格上，DJI Osmo Pocket 4支持最高4K 60P規格視頻以及4K 240P慢動作視頻，同時也提供了HLG以及10-bit D-Log色彩模式，為後期調色帶來了更多空間。在變焦上，DJI Osmo Pocket 4支持2倍無損變焦，配合實體按鍵可以一鍵在1x和2x之間切換變焦，雙擊變焦鍵可以在1x和4x間進行變焦。

另外，DJI Osmo Pocket 4機身內置了107GB存儲空間，拍攝時不安裝存儲卡也可保存視頻素材。

首先還是DJI Osmo Pocket 4的畫質表現如何：

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DJI Osmo Pocket 4拍攝的視頻，拍攝時採用了4K 60P規格拍攝，拍攝D-Log規格視頻後期調色，延時視頻等。視頻包括常見場景和光線，如順光、逆光、室內暗光環境等，功能包括智能跟隨拍攝、2x無損變焦等。

從實際拍攝的視頻效果來看，DJI Osmo Pocket 4的視頻表現是令人滿意的，特別是逆光環境下，全新傳感器的14檔動態範圍，的確帶來了更好的高光和暗部細節的表現，並且畫面整體也沒有出現丟失細節的情況，日常拍攝時無需擔心光線變化和環境影響，用戶可以安心進行視頻拍攝創作。

2x的無損變焦加入，不僅為視頻拍攝帶來更靈活的構圖和運鏡拍攝，2x變焦後的視頻同樣保持了極高的畫質水準，讓視頻變焦有了更好的體驗，豐富了視頻拍攝的取景視角和拍攝手法。

DJI Osmo Pocket 4這次配置了完整的DJI D-Log曲線。相對於D-Log M簡化版曲線，D-Log是DJI原生、完整的Log曲線，可以提供最高約14檔動態範圍，提供10-bit色深，為後期帶來更好的後期空間。不過，D-Log曲線直出「死灰」，必須藉助官方LUT還原，可以得到效果更好的視頻色彩效果。

Osmo Pocket 4拍攝的D-Log原始視頻文件和調色之後變化。原始D-Log灰度非常大，而使用DJI Studio套用了DJI官方Lut還原之後，視頻的色彩和明暗過渡更平滑，色彩給人的觀感更更加厚重，色彩層次更豐富。

在慢動作上，DJI Osmo Pocket 4不僅支持4K 120P慢動作視頻拍攝，還升級加入了4K 240P慢動作視頻，可以讓視頻更高級、更有質感以及更有衝擊力，也豐富了視頻創作的手段。

在跟隨上，DJI Osmo Pocket 4支持「智能跟隨7.0」，不論是拍攝靜物運鏡，還是跟隨人物拍攝，DJI Osmo Pocket 4都可以將視頻焦點鎖定在拍攝主體上，跟隨拍攝或者運鏡時，保證視頻全程拍攝主體焦點清晰，無需擔心出現跑焦、焦點偏移的情況，帶來更好的視頻拍攝體驗。

在跟隨上，DJI Osmo Pocket 4支持「智能跟隨7.0」，不論是拍攝靜物運鏡，還是跟隨人物拍攝，DJI Osmo Pocket 4都可以將視頻焦點鎖定在拍攝主體上。（中關村在線提供）

此外，利用DJI Osmo Pocket 4的全手動快門功能以及ND附加鏡，可以做出很有創意的拍攝，例如模仿王家衛風格的視頻，帶來視覺觀感更強，衝擊力更強的視頻作品。

DJI Osmo Pocket 4也內置了6種風格化膠片濾鏡，包括CC膠片、NC膠片、清新、暖調、電影、復古，每種膠片都有獨特的色彩風格，拍攝視頻時可以直接套用，即可得到色彩風格鮮明的視頻作品。

DJI Osmo Pocket 4內置6種風格化膠片濾鏡：

利用DJI Osmo Pocket 4隨機的補光燈，通過調整補光的亮度和色溫，在光線不好的環境可以為拍攝主體進行補光，再也無需擔心在逆光或者暗光環境，拍攝主體光線不足的問題。

總結：功能再升級的口袋相機

DJI Osmo Pocket 4外形延續了Pocket 3的設計思路，全新的傳感器帶來了更好的視頻畫質表現，更好的動態範圍，更專業的D-Log曲線，2X無損變焦和4K 240P視頻，豐富了用戶的創作手段，簡單的操作即可帶來出色的視頻效果，讓Osmo Pocket 4視頻拍攝能力再一次提升。

DJI Osmo Pocket 4是部功能再升級的口袋相機。（DJI）

在操控上，Osmo Pocket 4延續了Pocket 3操控思路，上手操作非常簡單，觸控屏操作即使是新手也能快速掌握使用方法，順利完成視頻拍攝。再借助DJI Mimo App的豐富功能，可以讓即使沒有視頻拍攝經驗的朋友，也能創作出效果出色的視頻內容。另外，Osmo Pocket 4可以兼容前代Pocket 3的大部分配件，如增廣鏡、ND鏡等，如果你手上有這些配件，可以繼續在Osmo Pocket 4上使用。

總之，DJI Osmo Pocket 4依舊是那款小巧的便攜掌上視頻拍攝相機，使用簡單，畫質表現完全滿足日常記錄生活、旅行拍攝、Vlog視頻創作的拍攝需要。那麼，Osmo Pocket 4你會心動嗎？

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