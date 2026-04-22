DJI Osmo Pocket 4評測 1吋CMOS配4K/240P 14級動態範圍勝過3代
如果說現在最火爆的Vlog相機有哪款，DJI的Osmo Pocket 3肯定是其中之一。而Osmo Pocket 3的火爆程度自然也無需過多贅述了。早前，DJI帶來了最新的Osmo Pocket 4，採用了全新升級的1英寸傳感器，帶來更好的畫質表現。
在功能方面，Osmo Pocket 4支持無損4K 2X變焦，最高4K 240P慢動作拍攝、6種風格化膠片濾鏡、慢門拍攝等功能，帶來了更好的視頻拍攝體驗。DJI Osmo Pocket 4在售賣時提供了兩種套裝，一個是標準套裝，一個是全能套裝。
Osmo Pocket 4全能套裝包括相機本體、DJI Mic 3發射器以及配件、Osmo Pocket 4補光燈、迷你三腳架、收納包等配件，提供了從視頻拍攝到收音的全部創作工具，滿足更多拍攝場景和拍攝需求。那麼，DJI Osmo Pocket 4相對於前代Osmo Pocket 3的升級點究竟有哪些？
從上面的表格可以看到，Osmo Pocket 4相對於Osmo Pocket 3來說，採用了全新的1英寸傳感器，具備了最高14檔動態範圍；視頻最高支持4K 240P規格，並且提供了10bit D-Log色彩風格，智能跟隨7.0、提供2倍無損變焦等功能。
總之，Osmo Pocket 4將Osmo Pocket 3上的一些不足之處進行了升級，特別是機身內置了107GB存儲空間以及USB-C數據口升級到了USB 3.1，讓Osmo Pocket 4存儲更靈活，也帶來了更快的數據傳輸速度，為用戶帶來更好的視頻拍攝體驗。
在Osmo Pocket 4發布當天，DJI還發布了一條雙攝版本Pocket 4P的宣傳片。儘管DJI尚未披露更多訊息，但這一細節已被外界視為第四代 Pocket產品線將進行更明確版本劃分的信號。
根據之前諜照和爆料的內容看，DJI Osmo Pocket 4P是有一款採用雙攝像頭設計的Pro級產品，包含了1英寸主攝鏡頭和3x的長焦鏡頭，滿足對於視頻拍攝有更高要求以及專業用戶的需要。至於這款更高階的Pro級Pocket 4P何時發布，還需要等待後續官方消息。接下來，進入今天文章的主題，為您詳細講解DJI Osmo Pocket 4實際影片拍攝體驗。
外觀：延續Pocket 3外觀設計，細節之處進行打磨
DJI Osmo Pocket 4整體造型延續了Osmo Pocket 3的設計風格，只是在機身細節的位置進行了調整。DJI Osmo Pocket 4的機身長寬高為144.2mmx44.4mx35.5mm，將DJI Osmo Pocket 4與Osmo Pocket 3放到一起，可以看到Osmo Pocket 4的整體長度和寬度要稍微大一些。
DJI Osmo Pocket 4外觀展示：
在細節上，DJI Osmo Pocket 4旋開屏幕之後，會有變焦按鍵以及一個自定義功能按鍵，這裏也是與前代產品區別最大的地方。
收納方式上，DJI Osmo Pocket 4採用了全新設計的雲台夾，通過磁吸方式固定在雲台上，讓雲台不會在收納時不會因為人為觸碰出現旋轉，可以更好地保護雲台的安全。另外，雲台夾讓Osmo Pocket 4收納體積更小，可以更好的進行收納，和其他配件放到收納包裏時拿取和放入也更方便。
DJI Osmo Pocket 4相機背後的雲台上這次增加了4個金屬觸點，用於安裝Osmo Pocket 4補光燈使用。DJI Osmo Pocket 4補光燈採用了摺疊收納方式，可以輕鬆放到Pocket 4收納包中。補光燈的使用方法非常簡單，使用時只需展開補光燈，通過磁吸方式安裝在雲台上即可。Osmo Pocket 4補光燈提供了三檔亮度和三檔色溫，可用於暗光環境拍攝補光使用。
DJI Osmo Pocket 4機身側面是TF存儲卡槽。這次卡槽外面增加了保護蓋，對安裝在內的存儲卡起到了更好的保護作用。機身底部是USB-C數據口，用於傳輸數據和充電使用。
由於機身尺寸與前代比變化並不大，所以Osmo Pocket 4也支持前代產品的一些配件。例如Osmo Pocket 3的增廣鏡、ND鏡等都可以無縫銜接使用在Osmo Pocket 4上。如果你是Pocket 3的用戶，你之前購買的大部分用於拍攝的配件都可以用在Pocket 4上，這一點還是值得稱讚的。
DJI Osmo Pocket 4同樣支持DJIOsmo Audio生態鏈接，Osmo Pocket 4最多可直接連接兩個DJI Mic 2、DJI Mic Mini或者DJI Mic 3發射器，並且視頻支持四聲道，可同時保存DJI Mic一拖二音軌以及機身雙聲道環境音，後期藉助剪輯軟件可直接識別四聲道，剪輯更便捷。
畫質：更好寬容度，更好的視頻畫質表現
DJI Osmo Pocket 4採用一塊全新的1英寸CMOS傳感器，可以拍攝最高約3700萬像素的照片，具備了14級動態範圍，在大光比環境下可以帶來層次過渡更好的畫面。在鏡頭焦段上，DJI Osmo Pocket 4鏡頭等效約20mm，等效光圈為f/2.0，提供了0.2米到無限遠對焦範圍。
在視頻拍攝規格上，DJI Osmo Pocket 4支持最高4K 60P規格視頻以及4K 240P慢動作視頻，同時也提供了HLG以及10-bit D-Log色彩模式，為後期調色帶來了更多空間。在變焦上，DJI Osmo Pocket 4支持2倍無損變焦，配合實體按鍵可以一鍵在1x和2x之間切換變焦，雙擊變焦鍵可以在1x和4x間進行變焦。
另外，DJI Osmo Pocket 4機身內置了107GB存儲空間，拍攝時不安裝存儲卡也可保存視頻素材。
首先還是DJI Osmo Pocket 4的畫質表現如何：
DJI Osmo Pocket 4拍攝的視頻，拍攝時採用了4K 60P規格拍攝，拍攝D-Log規格視頻後期調色，延時視頻等。視頻包括常見場景和光線，如順光、逆光、室內暗光環境等，功能包括智能跟隨拍攝、2x無損變焦等。
從實際拍攝的視頻效果來看，DJI Osmo Pocket 4的視頻表現是令人滿意的，特別是逆光環境下，全新傳感器的14檔動態範圍，的確帶來了更好的高光和暗部細節的表現，並且畫面整體也沒有出現丟失細節的情況，日常拍攝時無需擔心光線變化和環境影響，用戶可以安心進行視頻拍攝創作。
2x的無損變焦加入，不僅為視頻拍攝帶來更靈活的構圖和運鏡拍攝，2x變焦後的視頻同樣保持了極高的畫質水準，讓視頻變焦有了更好的體驗，豐富了視頻拍攝的取景視角和拍攝手法。
DJI Osmo Pocket 4這次配置了完整的DJI D-Log曲線。相對於D-Log M簡化版曲線，D-Log是DJI原生、完整的Log曲線，可以提供最高約14檔動態範圍，提供10-bit色深，為後期帶來更好的後期空間。不過，D-Log曲線直出「死灰」，必須藉助官方LUT還原，可以得到效果更好的視頻色彩效果。
Osmo Pocket 4拍攝的D-Log原始視頻文件和調色之後變化。原始D-Log灰度非常大，而使用DJI Studio套用了DJI官方Lut還原之後，視頻的色彩和明暗過渡更平滑，色彩給人的觀感更更加厚重，色彩層次更豐富。
在慢動作上，DJI Osmo Pocket 4不僅支持4K 120P慢動作視頻拍攝，還升級加入了4K 240P慢動作視頻，可以讓視頻更高級、更有質感以及更有衝擊力，也豐富了視頻創作的手段。
在跟隨上，DJI Osmo Pocket 4支持「智能跟隨7.0」，不論是拍攝靜物運鏡，還是跟隨人物拍攝，DJI Osmo Pocket 4都可以將視頻焦點鎖定在拍攝主體上，跟隨拍攝或者運鏡時，保證視頻全程拍攝主體焦點清晰，無需擔心出現跑焦、焦點偏移的情況，帶來更好的視頻拍攝體驗。
此外，利用DJI Osmo Pocket 4的全手動快門功能以及ND附加鏡，可以做出很有創意的拍攝，例如模仿王家衛風格的視頻，帶來視覺觀感更強，衝擊力更強的視頻作品。
DJI Osmo Pocket 4也內置了6種風格化膠片濾鏡，包括CC膠片、NC膠片、清新、暖調、電影、復古，每種膠片都有獨特的色彩風格，拍攝視頻時可以直接套用，即可得到色彩風格鮮明的視頻作品。
DJI Osmo Pocket 4內置6種風格化膠片濾鏡：
利用DJI Osmo Pocket 4隨機的補光燈，通過調整補光的亮度和色溫，在光線不好的環境可以為拍攝主體進行補光，再也無需擔心在逆光或者暗光環境，拍攝主體光線不足的問題。
總結：功能再升級的口袋相機
DJI Osmo Pocket 4外形延續了Pocket 3的設計思路，全新的傳感器帶來了更好的視頻畫質表現，更好的動態範圍，更專業的D-Log曲線，2X無損變焦和4K 240P視頻，豐富了用戶的創作手段，簡單的操作即可帶來出色的視頻效果，讓Osmo Pocket 4視頻拍攝能力再一次提升。
在操控上，Osmo Pocket 4延續了Pocket 3操控思路，上手操作非常簡單，觸控屏操作即使是新手也能快速掌握使用方法，順利完成視頻拍攝。再借助DJI Mimo App的豐富功能，可以讓即使沒有視頻拍攝經驗的朋友，也能創作出效果出色的視頻內容。另外，Osmo Pocket 4可以兼容前代Pocket 3的大部分配件，如增廣鏡、ND鏡等，如果你手上有這些配件，可以繼續在Osmo Pocket 4上使用。
總之，DJI Osmo Pocket 4依舊是那款小巧的便攜掌上視頻拍攝相機，使用簡單，畫質表現完全滿足日常記錄生活、旅行拍攝、Vlog視頻創作的拍攝需要。那麼，Osmo Pocket 4你會心動嗎？
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