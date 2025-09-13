iPhone 17／Air支援eSim｜設定教學+對應手機｜如何選擇電訊plan

iPhone Air／17 Pro 支援eSim｜設定教學，對應手機一覽｜Apple iPhone 17系列及iPhone Air都加入了對應eSim功能，當中Air更完全刪去實體卡slot。不過究竟可以購買及設定eSim？電訊商有嗎？如何申請等？下文為大家詳盡教學。



iPhone Air只對應eSim，如果想入手就考慮如何上台。

最近的iPhone 16e重新加入eSim功能，很大機會往後的新iPhone都會有eSim功能。

四大電訊商eSim政策：

基本上csl.、3香港、SmarTone以及中國移動香港四大電訊商都有，而且4台都可以將現有客戶實體sim卡轉為eSim的服務：

1. 3香港

3香港及3SUPREME客戶可於iPhone選用實體SIM卡或eSIM。客戶可透過My3 App、3SUPREME App或親臨門市辦理，首次換卡費用全免。

2. SmarTone

SmarTone提供eSIM及實體SIM兩種選擇，讓客戶在申請月費計劃或加設附屬SIM卡時，能根據個人需要靈活選擇合適的SIM卡類型。SmarTone客戶每年可享最多三次免費SIM卡更換服務，涵蓋eSIM及實體SIM。若客戶希望轉換至eSIM，可透過CARE App自助辦理，或親臨門市由專人協助。

3. 中國移動香港

根據記者於門市查詢時所指，現有客戶由實體轉eSim並不需要額外收費（如eSim轉實體sim才需要），而且可以利用網上或門市協助免費轉換。

4. csl

1O1O 及 csl 目前均提供 eSIM 服務，現有月費計劃客戶可自由選擇實體 SIM 卡或 eSIM。1O1O客戶更換eSIM費用全免，csl客戶則可享每年一次免費更換eSIM服務，之後每次更換費用為$40。此外，csl客戶於 1O1O或csl 購買手機，即可免費更換至 eSIM。

更換 eSIM 操作非常簡單，只需到門市領取 eSIM 啟動套裝，掃描套裝內的二維碼，並按照指示設定，即可輕鬆完成安裝程序。CSL Mobile亦即將推出網上快速轉移eSIM服務。有關服務詳情，留意稍後公布。

其他問題：無約Sim也有eSim嗎？

其實有不少第三方電訊商、或無約sim公司都有推出eSim服務，就好似SoSim就可以直接網上購入eSim，直接在iPhone、iPad上啟動，同樣十分方便。

．手機／平板對應eSim列表

現在已經有不少手機都對應eSim，可以隨時購入eSim後直接在手機啟動，十分方便。不過並非所有手機／平板都對應eSim。不過繼iPhone 16e開始對應eSim，而且iPad開始刪除實體卡槽後，相信更多手機對應eSim。不過買eSim前，都要知道手上的手機是否對應eSim，因此下文先列出香港行版手機／平板對應eSim一覽。

iPhone系列



iPhone XS

iPhone SE (第2代或以後型號)

iPhone 12 mini (HK version)

iPhone 13 mini (HK version)

iPhone 16e

iPhone 17

iPhone 17 Pro／Pro Max

iPhone Air

iPad



iPad Pro 12.9 吋 (第3代或之後型號)

iPad Pro 11 吋 (第1代或之後型號)

iPad Air (第3代或之後型號)

iPad (第7代或之後型號)

iPad mini (第5代或之後型號)

Android手機／平板



Samsung Galaxy Tab S9|Tab S9+|Tab S9 Ultra

Samsung Galaxy Tab S9 FE+|Tab S9 FE

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra| Tab S10+

Samsung Galaxy Tab S10 FE+ |Tab S10 FE

Asus ZenFone 12 Ultra

Huawei P40

Huawei P40 Pro

Huawei Mate 40 Pro 5G

Huawei Pura 80系列

Motorola Razr 5G

Motorola Edge 40

Motorola Razr 50 Ultra

Motorola Razr 50

HONOR Magic 4 Pro

HONOR Magic 5 Pro

HONOR Vs 5G

HONOR 90 5G

HONOR Magic V2

HONOR Magic V2 RSR (PORSCHE DESIGN)

HONOR Magic 6 Pro

HONOR 200 Pro

HONOR 200

HONOR Magic V3

HONOR Magic 7 Pro

HONOR 400 Pro

HONOR 400

HONOR Magic V5

HMD Skyline 5G

VIVO X100 Pro

VIVO X90 Pro 5G

VIVO X200 Pro

VIVO X200

VIVO X200 FE

VIVO X Fold5

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 13T

Xiaomi 14

Xiaomi 14T Pro

Xiaomi 14T

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15

Redmi Note 13 Pro+ 5G

Redmi Note 13 Pro 5G

Redmi Note 14 Pro+ 5G

Redmi Note 14 Pro 5G

Nothing Phone (3a) Pro

Nothing Phone (3)

OPPO Find N3 Flip

OPPO Find N3

OPPO Find N2 Flip 5G

OPPO Find X8 Pro

OPPO Reno13 Pro 5G

OPPO Find N5

OPPO Reno14 Pro 5G

OPPO Reno14 F 5G

OnePlus 11 5G

OnePlus 12 5G

．iPad只對應eSim

只對應eSim卡對於不少需要拎iPad四處使用的用家而言，明顯麻煩了許多，因為以往用實體卡，只需要去深水埗買一張幾十元至百多元的「年卡」，便可以簡單上網。可是eSim就需要在電訊商申請或購買才可。究竟iPad如何才可以使用eSim呢？以及如何申請電訊商的eSim呢？以下記者就親身以csl eSim作示範。

新版iPad只可以使用eSim

如何選擇eSim計畫：

基本上絕大部份的電訊商，一般月費計畫都可以選擇一般實體sim或eSim，但記者就會較為建議在自己原本手機月費計畫之中，追加eSim會比較抵用。以csl／1010為例，基本月費之外，如果想申請額外第2張附屬sim卡（或eSim），只需要每個月另加120元，便可以出台，而且與原本自身月費計畫共用數據，對於每個月都用不盡數據的用家而言，可以share數據使用，都算抵用。而其他如中國移動、3HK及Smartone都有附屬sim卡服務，都可以另加月費便可以出多一張eSim於iPad上使用，十分簡單。

不少電訊商都附屬sim服務，只需要原本的月費額外加錢就可以多一張Sim／eSim使用

iPad設定eSim

大家於電訊商出eSim後，選擇iPhone共用數據計畫，只需要在設定「流動數據」中，直接點按「參與iPhone計畫」便可。不過如果是其他手機用家，可以向電訊商取得一個eSim專用的QR Code，然後再在iPad內使用便可。而這張eSim的QR Code只可以使用一次，當未來想換機時，便需要向電訊商申請另一張新的eSim QR Code才可。

可在電訊商取得QR Code

設定步驟：

