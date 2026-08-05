Tesla Model Y Premium長續航後輪驅動版登陸香港！691km續航力

Tesla Model Y Premium 長續航後輪驅動版正式抵達香港，新車不僅延續了Tesla一貫的簡約實用設計，更將單次充電的行駛里程大幅推高。對於每天需要往返新界與港島，甚至經常穿梭中港兩地的用家而言，這款超長續航力與豐富娛樂功能的純電動車，為日常出行提供了一個極具彈性的全新選擇。



Tesla Model Y Premium 長續航後輪驅動版香港登場

單次充電691km無懼長途駕駛

全新Tesla Model Y Premium長續航後輪驅動版在配置19吋 Crossflow 版車輪下，預估單次充電續航距離最高可達到691km。即使是從香港市區出發直達廣東省周邊城市，這般充裕的電量亦足以應付來回車程有餘。在動力輸出方面，這款新車表現同樣敏捷。由靜止加速至100 km/h僅需5.6s，最高時速設定為每小時201 km/s。若然旅途中真的需要補充電力，車輛支援高達250kW的超級充電功率。15分鐘就能迅速補充約274 km的續航距離。空間布局維持了車系一貫的靈活性，前後行李艙總容量超過2138L，輕鬆載下4至6個大型旅行箱，完美契合家庭用家對載物空間要求。無論是北上大型超市掃貨，抑或攜帶多套高爾夫球裝備，寬闊且具深度的尾箱設計都能輕鬆應付。

Tesla Model Y Premium 長續航後輪驅動版

OTA更新引進Grok AI智能助手

新車內建 Premium Connectivity 網絡系統，用家可以無縫串流各類音樂與媒體平台，同時掌握最準確的即時交通實況。廠方最近更透過 OTA 無線軟件更新，為系統加入全新 Grok AI 智能助手功能。車主只需利用簡單的語音指令，便能與系統進行自然對話。不管是查詢附近食肆、規劃避開擠塞的行車路線，還是調整車廂內的空調溫度與各項設定，人工智能都能夠迅速作出回應並提供即時資訊。

廠方由即日起至8月31日於全線體驗中心舉行未來科技工作坊，參觀者可以透過真實駕駛環節，親身測試與 Grok 智能助手的對話流暢度。

Tesla Model Y Premium 長續航後輪驅動版

夏日限定購車禮遇與週末體驗活動

Tesla 同時推出了一系列豐富的夏日購車禮遇，現時凡訂購新車的買家，均可獲贈免費掛牆式充電器並涵蓋基本安裝服務。包含這款全新長續航後輪驅動版在內的指定型號，其全系列車身顏色均會列為標準配置供免費選擇，並額外附送一年的尊享網絡服務。假若車主透過指定合作金融機構申請貸款，更會額外獲贈專用玻璃隔熱膜及免費安裝。對於準備換車的現有車主，舊車置換計劃提供首年保費減免，最高可節省10,000港元。

另外，廠方將在8月9日前於 YOHO MALL IL1 主廣場的限定體驗活動，有意試駕的車迷，可以預約並前往灣仔、荃灣、沙田、啟德、尖沙咀或九龍灣 MegaBox 期間限定店，均可享免費泊車，完成試車後更有機會贏取3日2夜的深度純電體驗之旅。