實測|全屋極速上網?1O1O HOME專屬家居Wi-Fi顧問 x F5G-A超級寬頻

追求「極速」與「全覆蓋」的新世代家居需求

隨着智能家居裝置普及、高畫質串流影音及在家工作需求增加，多裝置同時連結 Wi-Fi 網絡的情況越趨普遍，現代家庭對網絡的要求早已超越「能上網」的層面，而是要講求高速、穩定與全覆蓋。不過，香港獨特的居住環境經常讓住戶受網絡死角問題困援，令高速寬頻未能盡展其實力。

為了解決這項煩惱，我們於一個約 600 呎、兩房一廳的典型香港單位進行實地測試，體驗1O1O HOME 配合網上行 F5G-A 超級寬頻#的一站式智能家居網絡方案。透過安裝Wi-Fi 7路由器及1O1O HOME專屬家居 Wi-Fi 顧問的上門診斷，原本訊號微弱的房間都可升級至極速暢通，實現「全屋零死角」的理想網絡空間。



1O1O HOME的專屬家居Wi-Fi顧問在入屋後會先了解客戶的家居環境、網絡使用習慣及Wi-Fi網絡佈局，然後與戶主商討如何設置路由器達至最佳效果。

常見痛點：為何寬頻夠快，但房間仍上網慢？

測試單位為實用面積約 600 呎兩房一廳結構，屬香港普遍家居格局。但鋼筋混凝土牆壁往往成為Wi-Fi訊號的主要阻礙。在升級前，戶主反映其中一間睡房訊號長期偏弱，接收極不穩定。

優化家居網絡前，下載速度僅為 192Mbps，上載速度則為 247Mbps。

基準測試顯示，房間的網絡「死角」位置下載速度僅192Mbps，上載速度為 247Mbps。雖足以應付基本上網，但當多人同時串流、傳輸大型檔案或玩線上遊戲時，便會出現明顯時延或「窒機」情況。這個情況在不少住宅均非常普遍：即使家中已安裝高速寬頻，如路由器擺放不當、機種過時或牆壁阻隔嚴重，仍會令實際速度大打折扣。

測試單位內，部分房間成為網絡「盲點」，訊號明顯衰減。

解決關鍵：專屬顧問上門「度身設計」F5G-A 超級寬頻#網絡方案

面對這些問題，1O1O HOME 提供的不只是硬件銷售，而是一項專業顧問服務。顧問會上門了解家居結構、主力牆位置與戶主上網習慣，制定最適合的 Wi-Fi 部署計劃。顧問指出，舊有路由器的擺放位置未經優化，以及訊號受牆身阻隔，是導致覆蓋不均的主因。針對這情況，他建議升級至Wi-Fi 7路由器，配合符合F5G-A 標準的網上行2500M超級寬頻#，徹底釋放光纖網絡的效能。Wi-Fi 7提供更高的傳輸量，其低時延的特性，再結合 Mesh 網絡技術，能有效穿透牆身，令訊號覆蓋全屋。

在安裝過程中，專業顧問亦根據現場測試數據，重新規劃路由器擺放與Mesh節點位置，確保客廳與房間之間的訊號無縫銜接。這種度身設計的網絡規劃，遠超一般自行設備的效果。

安裝合適的Wi-Fi 7路由器，能即時提升整體無線上網體驗。

實測結果：網速飆升逾 10 倍

經過顧問的專業調整，再次於原「死角」位置測速，結果令人驚喜。下載速度由192Mbps飆升至2082Mbps（提升超過 10 倍）；上載速度亦由 247Mbps提升至 1634Mbps（提升逾 6 倍）。

從數據可見，下載速度提升超過十倍，上載速度亦增長逾6 倍。以往在該房間內難以流暢播放的高清影片，如今可即時載入；視像會議及即時對戰遊戲亦順暢無延遲。整個單位的網絡體驗由「局部覆蓋」躍升至真正的「全屋零死角」。這充分證明，即使使用相同線路，透過專業規劃與頂級Wi-Fi 7設備，效能亦可產生截然不同的體驗。

優化後的無線網絡下載速度提升10倍。

於單位另一位置實試網速，下載速度更高達2420Mbps（提升超過12倍）及上載2422Mbps（提升逾9倍），用戶大讚滿意。

技術與服務結合優越家居網絡新標準

超越網速的尊尚體驗：全天候技術與生活支援 除了性能的顯著提升，1O1O HOME 更以周全的支援體現其服務細節。品牌設有「24 小時優先服務專線」及「24 小時內上門技術支援」，確保任何上網疑難都能即時獲得處理。同時，用戶還可享有「24 小時私人助理」服務，協助預約餐廳、安排家居緊急支援等事務，為繁忙都市生活帶來額外便利。這種結合技術與服務的一站式方案，讓家居網絡體驗從單純「上網功能」昇華至「智能、無憂、尊尚」的生活方式。

技術 × 服務 重新定義家居連線體驗

實測結果顯示，1O1O HOME 的優勢不止展現在硬件層面。透過專業顧問上門診斷、Wi-Fi 7 技術與 F5G-A 超級寬頻#的結合，即使是 600 呎單位，也能實現高速穩定、全屋零死角的上網體驗。

對追求穩定與品質的香港家庭而言，可靠的網絡已成日常生活基礎。1O1O HOME 以專業技術支援、貼心售後及尊尚服務，為智能家居體驗設立全新標準。

1O1O HOME 客戶尊享優越服務*：

•專屬家居 Wi-Fi 顧問：專人上門設計家居 Wi-Fi 網絡，根據環境與使用習慣建議最合適的家居網絡方案

•24 小時私人助理 ：全天候生活支援，包括預約本地及海外餐廳以至緊急協助

•24 小時內上門技術支援：即時處理網絡、收費電視與固網電話等技術問題

•24 小時優先服務專線：專人解決上網疑難 立即了解更多計劃詳情: https://www.1010.com.hk/tc/1010home/

#超級寬頻是指已符合ETSI 的 F5G-A標準之網上行光纖寬頻服務計劃。截至2024年12月31日，香港電訊固網寬頻在指定 53,000 座大廈之光纖網絡規格已符合 ETSI 的 F5G-A 標準。2500M 光纖入屋寬頻計劃實際速度會低於網絡規格及受多重因素影響。服務受條款及細則約束，詳情請瀏覽網上行網頁。

*所有 1O1O HOME 客戶均可免費使用各項1O1O HOME優越服務，詳情請參考 1O1O HOME網頁。

^測試環境為使用 iPhone 17 Pro Max 測試網上行 2500M F5G-A 超級寬頻服務。結果只供參考，測試速度及表現會因應覆蓋範圍、器材設備、網絡狀況及外在因素等而有所影響。