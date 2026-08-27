小米智能門鎖5C開售　支援9種開鎖方式　門鎖冇電可接尿袋解鎖

8月25日，小米智能門鎖5C正式開售，到手價659元人民幣。



據了解，小米智能門鎖5C延續初代產品的執手式設計，驗證指紋後順勢下壓把手即可開門，機身採用一體化成型工藝，並搭配噴砂面板。

開鎖方式方面，小米智能門鎖5C一共支援9種方式，包括AI指紋、固定密碼、週期密碼、一次性密碼、機械鑰匙、米家App藍牙、小米手機NFC、小米手錶／手環NFC以及NFC門卡。

小米智能門鎖5C產品特點▼▼▼

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門鎖採用新一代半導體指紋識別技術，並融合AI學習算法，可在使用過程中持續學習、積累用戶指紋特徵，識別速度≤0.5秒，識別率達到99.29%。

此次新品還新增應急啟動鍵，在門鎖電量過低甚至已經關機的情況下，按下應急啟動鍵後，仍可通過指紋或密碼完成開鎖。

據介紹，該功能半年內最多可使用5次，主要用於門鎖意外斷電等緊急場景。如果電池徹底耗盡，還可以通過門外Type-C接口連接充電寶（外置充電器，尿袋）臨時供電開鎖。

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安全方面，小米智能門鎖5C將離合結構內置於鎖體，並採用直插式C級鎖芯貫穿鎖體設計，可降低前面板遭暴力拆卸後直接開鎖的風險，同時可抵禦暴力下壓外把手等開鎖方式。

鎖體內置傳感器，可監測門鎖狀態，遇到家門虛掩等情況會進行聲音提醒，搭配支援藍牙Mesh網關的設備後，還能通過米家App遠程接收異常告警。

此外，門鎖支援脅迫指紋功能，用戶可提前設置專用指紋，在遭遇尾隨、脅迫等危險情況時正常開門，同時系統會靜默向緊急聯繫人發送遇險通知。

智能體驗上，新品支援小米澎湃智聯，可與智能音箱、網絡攝影機、燈具等米家設備進行聯動，例如開門後自動開燈，進一步融入全屋智能場景。

小米智能門鎖5C使用4節鹼性乾電池供電，官方稱正常使用下可實現約1年續航。

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