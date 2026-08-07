小米米家螢幕掛燈2　備108粒全光譜燈珠模擬自然光　有效減少眩光

小米米家顯示器掛燈2正式開售，售價299元（人民幣）。據了解，米家顯示器掛燈上一次推出新品，還是2021年發布的米家智能顯示器掛燈1S。時隔5年，米家顯示器掛燈2在光學結構、燈珠配置、燈頭尺寸及夾持結構等方面迎來升級。



米家顯示器掛燈2採用新一代非對稱光學設計，擁有20.8°大遮光角，可將光線集中照射在桌面工作區域，減少光線直射屏幕產生的反光和眩光干擾。

時隔5年，米家顯示器掛燈2在光學結構、燈珠配置、燈頭尺寸及夾持結構等方面迎來升級。（小米）

米家顯示器掛燈2產品介紹：

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光源方面，新品升級為108顆定製全光譜燈珠，可降低有害波段藍光，顯色指數達到Ra96，太陽光譜擬合度係數GFC大於0.98，光線表現更加接近自然光。該產品的照明效果超過讀寫作業枱燈AA級光度等級要求，可滿足辦公、學習及長時間桌面照明需求。

米家顯示器掛燈2還將燈頭長度升級至50厘米，可覆蓋約1.2米x0.6米的桌面區域，擴大桌面照明範圍。安裝適配方面，新品採用三角支撐夾持結構，支持曲率範圍為1000R至1800R的曲面顯示器，同時兼容厚度為5至65毫米的顯示器。

控制方面，米家顯示器掛燈2配備專屬無線遙控器，支持亮度和色溫無級調節，並可根據使用需求自定義燈光模式。作為一款智能照明產品，該掛燈還支持小米澎湃智聯，可與其他智能設備聯動，並支持通過小愛同學進行語音控制。

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