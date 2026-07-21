小米推平價米家相片打印機2！家用印相每張約$1　自動過膠防褪色

米家桌面照片打印機2眾籌活動正式收官，整機項目達成率突破30倍，熱度遠超預期。



這款時隔6年更新的新品，眾籌到手價699元（人民幣，下同），日常零售價799元，低廉打印成本和全面升級的硬件是吸引大量用戶下單的關鍵。

米家桌面照片打印機2眾籌活動正式收官，整機項目達成率突破30倍，熱度遠超預期。（Xiaomi）

相比老款1S，新品最大升級是四色熱升華打印，新增黑色墨層，黑色光學密度最高可達2.34，300dpi分辨率搭配1670萬色彩，人像和風景照片明暗層次更細膩。

米家相片打印機有何升級▼▼▼

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打印完成機器會自動覆膜，高光、磨砂多種紋理可選，長期存放不容易發黃褪色。

耗材性價比是核心亮點，4吋雙拼相紙拆開後，單張照片最低只要0.99元，6吋、方形相紙也有對應平價套餐。

眾籌期間相紙優惠力度很大，80張4吋相紙售價69.2元，64張專業6吋相紙定價149元，日常打印不用心疼開銷。

連接方式做了優化，捨棄舊款Wi-Fi，換成藍牙5.2，手機不用連無線網就能直接配對，平板、Windows電腦都支持，一台設備最多綁定3個帳號，全家可以共享打印。

連接方式做了優化，捨棄舊款Wi-Fi，換成藍牙5.2，手機不用連無線網就能直接配對。（Xiaomi）

軟件內置不少實用功能，自帶LUT調色濾鏡，不用額外修圖，還能一鍵生成一吋、二吋、簽證等各類證件照，省去線下照相館的花費。

機器還有不少趣味玩法，支持AR動態照片，掃碼就能回看拍攝時的視頻，光影密語可以在照片隱藏專屬文字，搭配豐富拼貼模板，手帳、紀念相冊都能輕鬆製作。

整機適配6吋全家福、4吋小卡、方形背膠相紙三種尺寸，居家出遊、聚會記錄都適配。

綜合畫質、多終端連接和極低單張打印成本，這款打印機成為近期數碼爆款，眾籌亮眼數據也能看出大眾對家用照片打印設備的需求。

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