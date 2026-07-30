小米米家智能沖牙器Pro！溫和水牙線清除99.99%牙菌斑　續航105天

小米米家智能沖牙器Pro已於7月21日正式開售，首發到手價349元（人民幣）。整機提供金色、淡紫、未來暮色三款配色，核心搭載第二代雲感傘射噴嘴，支持360°旋轉調整沖洗角度。



傘射水流溫柔沖淨牙齦線三角區，正姿軟膠輔助定位牙縫，溫柔不易傷牙，清潔輕鬆高效。雙層分流水流設計，中心高壓水流深入牙縫清除食物殘渣，外層傘狀水幕緩沖水壓呵護牙齦，溫和降低沖洗刺激，有效去除99.99%牙菌斑。

小米米家智能沖牙器Pro，首發到手價349元（人民幣）。（小米）

小米米家智能沖牙器Pro續航可達105天：

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還有微氣泡噴嘴，微氣泡綿密如霧，深入齒縫與牙齦溝，爆破瞬間震出殘渣，隱蔽盲區也能清潔到位。此外還有矯正期專用的正畸噴嘴，自帶刷毛，刷毛與水流協同作用，邊刷邊沖，精準沖洗牙套死角。

手柄搭載高清可視化彩屏，可實時展示電量、運行模式、潔牙計時，操作狀態直觀可見。設備接入米家APP生態，預設3種基礎脈衝模式，開放10檔水壓自定義調節，同時記錄日常潔牙數據、定時推送護理提醒，內置旅行鎖防止外出誤觸啟動。

硬件防護與續航表現突出，整機支持IPX8級防水，浴室可直接整機水洗，內置大容量鋰電池，僅需4小時即可充滿，常規使用場景下最長續航105天。儲水倉採用分體可拆卸結構，居家可滿裝使用，外出可更換小水箱版，兼顧居家日常護理與短途出行攜帶需求。

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