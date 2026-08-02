小米首款摺機MIX Fold 5　搭載自研3nm晶片玄戒O3　起售價或過萬

近日小米旗下多款新機，接連通過海外各區域的市場準入認證，涵蓋年內即將推出的摺疊屏旗艦小米MIX Fold 5，以及面向全球市場發售的全球版REDMI Note 17系列，兩款機型的海外上市進程已經進入最後籌備階段。



公開認證訊息顯示，型號為2608BPX34C的設備，已經率先獲得國內銷售所需的全部官方資質，該型號對應的正是大家期待已久的小米MIX Fold 5，說明這款旗艦機型的國內發布也已經排上了近期的正式日程。

這款摺疊屏手機，整體機身比例風格非常接近Samsung Z Fold8和還未發布的蘋果iPhone Ultra產品。（微博@科技大黃蜂）

結合現有流出的外觀爆料來看，這款摺疊屏手機採用了比前代機型更寬的外形設計，整體機身比例風格，非常接近Samsung Z Fold 8和還未發布的蘋果iPhone Ultra產品，展開之後的摺疊內屏對角線尺寸為7.6英寸，視覺佔比會比上一代產品高出不少。

更寬的機身比例，意味着外屏在摺疊閉合狀態下的可用顯示面積會有明顯提升，用戶不用展開設備就能在外屏瀏覽更多內容，日常使用的操作便利性大概率能得到切實改善，解決過去豎長比例摺疊屏，外屏顯示內容侷促的常見痛點。

彙總此前陸續曝光的供應鏈訊息，這款全新旗艦摺疊屏有望在今年8到9月亮相，除了首發小米自研的3nm製程全新玄戒處理器，最終型號大概率會被冠以玄戒O3的命名之外，影像、屏幕方面的配置，也都會拉到目前國產摺疊屏的第一梯隊水準。

除了首發小米自研的3nm製程全新玄戒處理器，最終型號大概率會被冠以玄戒O3的命名之外，影像、屏幕方面的配置也都會拉到目前國產摺疊屏的第一梯隊水準。（微博@我是HYK）

除此之外，新機還將配備約6000mAh的大容量電池等核心配置，針對很多潛在消費者最關心的售價問題，小米MIX Fold 5的最終起步定價大概率會來到10000元（人民幣，下同）左右的區間，正式衝擊萬元級摺疊屏旗艦賽道。

作為參考，上一代小米MIX Fold 4的官方起售價為8999元，疊加今年上游核心元器件成本持續攀升的行業大背景，頭部手機廠商如果不對高端產品線做出適當調價，確實很難支撐後續持續的高投入研發，維持整個手機業務正常的經營運轉。

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