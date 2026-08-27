消委會打印機15款評測｜又到9月開學，不少家長都會為家中學童添置打印機，方便印刷各種文件及相片。但選購打印機，原來揀貴機不一定最好？消委會2026年8月27日公開的最新「15款打印機評測」評測打破這個迷思。測試發現，4款彩色鐳射打印機樣本中，售價高達 $5,388 的款式，整體表現反而不及 $3,198 的平價鐳射機。



消委會打印機15款評測 10 分鐘速讀：消委會 5 大情境機款推薦

11部噴墨機樣本中，黑白文字打印每頁耗材開支由 $0.02 至 $1.08 不等，差距高達 54 倍！成本最高一款，打印一張A4彩色相片、需花費$34港元！本文將「消委會15款打印機評測」整理成10 分鐘速讀懶人包，幫你避開所有魔鬼細節。



全能機王（高用量家庭／辦公室首選）

推薦型號：佳能 Canon MAXIFY GX7170

全能機王（高用量家庭／辦公室首選）推薦型號：佳能 Canon MAXIFY GX7170

售價：$3,988

總評：4.5 星（全場最高分）



採用墨水瓶加墨設計，黑白打印每頁僅 $0.05，彩色圖表 $0.07，印相 $0.79。具備自動雙面掃描與自動送稿器，功能全方位無短板。

CP 值之王（預算有限家庭／學生首選）

推薦型號：Brother DCP-J1310DW

CP 值之王（預算有限家庭／學生首選）Brother DCP-J1310DW

售價：$698

總評：4.0 星



全場最平機款之一，表現卻追平多款數千元機型。支援 Wi-Fi 及自動雙面打印，黑白每頁 $0.21。適合打印量不大、想省買機開支的家庭。

極致慳墨王（經常印大量文字）

推薦型號：佳能 Canon PIXMA G3770

極致慳墨王（經常印大量文字）推薦型號：佳能 Canon PIXMA G3770

售價：$1,388

總評：4.0 星



黑白打印每頁耗材低至 $0.02，印 A4 相片亦只需 $0.57，耗材成本全場最平。注意：此機不支援「自動雙面打印」，需人手翻面。

高效辦公族（注重成品清晰度及打印速度）

推薦型號：Epson WorkForce Pro WF-C5890

高效辦公族（注重成品清晰度及打印速度）推薦型號：Epson WorkForce Pro WF-C5890

售價：$3,298

總評：4.0 星



黑白文字打印質素獲得 5 分滿分，邊緣清晰銳利，且影印成品表現全場最佳。黑白每頁 $0.16，適合需要頻繁影印與打印合約文件的商務用戶。

大圖／圖紙需要（A3 打印及掃描）

推薦型號：Brother MFC-J3960DW

大圖／圖紙需要（A3 打印及掃描） 推薦型號：Brother MFC-J3960DW

售價：$3,098

總評：4.0 星



支援 A3 尺寸打印及 A3 尺寸掃描，黑白打印速度最快（5頁僅需14秒），黑白每頁成本 $0.05，兼備自動雙面掃描功能。

噴墨打印機 vs 鐳射打印機 究竟那種適合你？

想揀一部文字清晰、印相漂亮又省電的多功能打印機，不能單睇機身標價。

噴墨打印機優劣點：專精於打印相片，品質更高更細膩，不過打印速度較慢，最慢的噴墨機樣本，打印一張彩色圖表需時近 9 分鐘。噴墨機種一般機價比較便宜，最平$698有一部。

IK1至IK11代表全11款參與評測之噴墨打印機，詳細分數可參考下表

噴墨打印機 (Inkjet) - 共11款

IK1. Canon - MAXIFY GX7150 │ 售價：$3,988 │ ICRT總評：4.5星

打印表現：4.5 ‧ 掃描表現：5 ‧ 影印表現：4 ‧ 環保表現：4.5 ‧ 使用方便程度：4.5 ‧ 功能多元性：4



IK2. Epson - WorkForce Pro WF-C5890DWF │ 售價：$3,298 │ICRT總評：4星

打印表現：4.5 ‧ 掃描表現：4 ‧ 影印表現：4.5 ‧ 環保表現：3.5 ‧ 使用方便程度：4 ‧ 功能多元性：4



IK3. Canon - PIXMA G3570 │ 售價：$1,388 │ ICRT總評：4星

打印表現：4 ‧ 掃描表現：5 ‧ 影印表現：3.5 ‧ 環保表現：4.5 ‧ 使用方便程度：4.5 ‧ 功能多元性：1.5



IK4. Brother - MFC-J6960DW │ 售價：$3,098 │ ICRT總評：4星

打印表現：4.5 ‧ 掃描表現：4.5 ‧ 影印表現：3 ‧ 環保表現：3.5 ‧ 使用方便程度：4.5 ‧ 功能多元性:4.5



IK5. Brother - DCP-J1360DW │ 售價：$898 │ ICRT總評：4星

打印表現：4 ‧ 掃描表現：4.5 ‧ 影印表現：3 ‧ 環保表現：3.5 ‧ 使用方便程度：4.5 ‧ 功能多元性：3



IK6. Brother - DCP-J1310DW │ 售價：$698 │ ICRT總評：4星

打印表現：4 ‧ 掃描表現：4.5 ‧ 影印表現：3 ‧ 環保表現：3.5 ‧ 使用方便程度：4.5 ‧ 功能多元性：3



IK7. HP - OfficeJet Pro 9120e │ 售價：$2,188 │ ICRT總評：4星

打印表現：4 ‧ 掃描表現：4 ‧ 影印表現：3.5 ‧ 環保表現：3.5 ‧ 使用方便程度：4.5 ‧ 功能多元性：4



IK8. HP - ENVY 6530e │ 售價：$1,458 │ ICRT總評：4星

打印表現：4 ‧ 掃描表現：5 ‧ 影印表現：3.5 ‧ 環保表現：3.5 ‧ 使用方便程度：4 ‧ 功能多元性：3



IK9. 惠普 HP - ENVY 6130e │ 售價：$1,148 │ ICRT總評：4星

打印表現：4 ‧ 掃描表現：4.5 ‧ 影印表現：3.5 ‧ 環保表現：3.5 ‧ 使用方便程度：4 ‧ 功能多元性：2.5



IK10. Brother - MFC-J5740DW │ 售價：$2,398 │ ICRT總評：3.5星

打印表現：3.5 ‧ 掃描表現：4.5 ‧ 影印表現：2.5 ‧ 環保表現：3.5 ‧ 使用方便程度：4.5 ‧ 功能多元性:5



IK11. Brother - MFC-J5340DW │ 售價：$1,798 │ ICRT總評：3.5星

打印表現：3.5 ‧ 掃描表現：4.5 ‧ 影印表現：2.5 ‧ 環保表現：3.5 ‧ 使用方便程度：4 ‧ 功能多元性：5



鐳射打印機優劣點：文字清晰、彩色圖表及相片極快（16-25秒印完彩色頁），但傾向於辦公室類別使用，未能支援光面相紙打印相片。前期購買機身費用較高（$3,198起），但碳粉耐用、印量大，平均下來黑白單頁成本較低且碳粉不會乾涸，適合以文字黑白為主的事務。

LS1至LS4代表全4款參與評鐳射打印機，詳細分數可參考下表

鐳射打印機 (Laser) - 共4款

LS1. 佳能 Canon - i-SENSYS MF667Cdw │ 售價: $4,588 │ ICRT總評: 4星

打印表現: 4.5 ‧ 掃描表現: 4 ‧ 影印表現: 4 ‧ 環保表現: 3.5 ‧ 使用方便程度: 4.5 ‧ 功能多元性: 3.5



LS2. 佳能 Canon - i-SENSYS MF664Cdw │ 售價: $3,488 │ ICRT總評: 4星

打印表現: 4.5 ‧ 掃描表現: 3.5 ‧ 影印表現: 4 ‧ 環保表現: 3.5 ‧ 使用方便程度: 4.5 ‧ 功能多元性: 3



LS3. Brother - MFC-L3760CDW │ 售價: $3,198 │ ICRT總評: 4星

打印表現: 4 ‧ 掃描表現: 4.5 ‧ 影印表現: 3.5 ‧ 環保表現: 3.5 ‧ 使用方便程度: 4 ‧ 功能多元性: 3.5



LS4. HP - Color LaserJet Pro MFP 3303sdw │ 售價: $5,388 │ICRT總評: 3.5星

打印表現: 4 ‧ 掃描表現: 4 ‧ 影印表現: 2.5 ‧ 環保表現: 3 ‧ 使用方便程度: 4.5 ‧ 功能多元性: 3.5



消委會打印機15款評測 10 分鐘速讀：消委會 5 大情境機款推薦

全能機王（高用量家庭／辦公室首選）

推薦型號：佳能 Canon MAXIFY GX7170

全能機王（高用量家庭／辦公室首選）推薦型號：佳能 Canon MAXIFY GX7170

售價：$3,988

總評：4.5 星（全場最高分）



採用墨水瓶加墨設計，黑白打印每頁僅 $0.05，彩色圖表 $0.07，印相 $0.79。具備自動雙面掃描與自動送稿器，功能全方位無短板。

CP 值之王（預算有限家庭／學生首選）

推薦型號：Brother DCP-J1310DW

CP 值之王（預算有限家庭／學生首選）Brother DCP-J1310DW

售價：$698

總評：4.0 星



全場最平機款之一，表現卻追平多款數千元機型。支援 Wi-Fi 及自動雙面打印，黑白每頁 $0.21。適合打印量不大、想省買機開支的家庭。

極致慳墨王（經常印大量文字）

推薦型號：佳能 Canon PIXMA G3770

極致慳墨王（經常印大量文字）推薦型號：佳能 Canon PIXMA G3770

售價：$1,388

總評：4.0 星



黑白打印每頁耗材低至 $0.02，印 A4 相片亦只需 $0.57，耗材成本全場最平。注意：此機不支援「自動雙面打印」，需人手翻面。

高效辦公族（注重成品清晰度及打印速度）

推薦型號：Epson WorkForce Pro WF-C5890

高效辦公族（注重成品清晰度及打印速度）推薦型號：Epson WorkForce Pro WF-C5890

售價：$3,298

總評：4.0 星



黑白文字打印質素獲得 5 分滿分，邊緣清晰銳利，且影印成品表現全場最佳。黑白每頁 $0.16，適合需要頻繁影印與打印合約文件的商務用戶。

大圖／圖紙需要（A3 打印及掃描）

推薦型號：Brother MFC-J3960DW

大圖／圖紙需要（A3 打印及掃描） 推薦型號：Brother MFC-J3960DW

售價：$3,098

總評：4.0 星



支援 A3 尺寸打印及 A3 尺寸掃描，黑白打印速度最快（5頁僅需14秒），黑白每頁成本 $0.05，兼備自動雙面掃描功能。

A4 彩色照片耗材開支｜竟相差高達 60 倍！

從報告可見，4款鐳射打印機之耗材開支相些最多僅1.28倍，印象不大；相反噴墨打印機如果選購了耗材成本較高的機種，打印1張A4噴墨相片的成本最高達HK$34/限，足足高出60.65 倍。

耗材開支極值速查表 打印項目與類別 最平耗材開支 (機型) 最貴耗材開支 (機型) 開支差距倍數 A4黑白噴墨文字 HK$0.02（Canon PIXMA G3770） HK$1.08（HP ENVY 6530e） 54 倍 A4 彩色噴墨圖表 HK$0.05（Canon PIXMA G3770） HK$2.27（HP ENVY 6530e） 45.4 倍 A4 彩色噴墨相片 HK$0.57（Canon PIXMA G3770） HK$34.57 (IHP ENVY 6530e) 60.65 倍 A4 黑白鐳射文字 HK$0.18(樣本1/2/4) HK$0.18(樣本3) 1.28 倍 A4 彩色鐳射圖表 樣本$0.81(樣本1/2) HK$0.98 (樣本3) 1.21 倍 A4 彩色鐳射相片 樣本$6.94 (樣本4) HK$7.84 (樣本3) 1.13 倍

來源：消費者委員會