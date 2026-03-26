消委會實測10款萬能插蘇．2026年3月更新版本｜香港人經常機不離手，家中的電子產品愈來愈多，牆身原有的電源插座往往不敷應用，萬能插蘇（或稱適配接頭）自然成為每個家庭的必備之物。然而，市面上產品良莠不齊，一旦買到劣質產品，隨時引發嚴重的安全危機！



日本城JHE及Super 萬能插蘇存觸電風險｜機電署籲停用回收

在觀看今次消委會10款萬能插蘇的報告前，必須特別一提。早前機電工程署（機電署）發出緊急呼籲，要求市民立即停用兩款在市面大型連鎖店有售的萬能插蘇，包括「Super」牌N13USB3A及日本城推出的「JHE」牌JHE-SU082PD；該兩款插蘇在長時間使用後，內部組件有機會移位，從而引發潛在的觸電風險，目前供應商已安排全面回收及退款。

日本城JHE牌一款「萬能蘇」存觸電風險 與另一品牌一產品同回收

早前機電工程署（機電署）發出緊急呼籲，要求市民立即停用兩款在市面大型連鎖店有售的萬能插蘇，包括「Super」牌N13USB3A及日本城推出的「JHE」牌JHE-SU082PD

消委會593期實測：傳統方盒型與T形萬能插蘇哪款好？

到底應該如何挑選一款既安全又實用的萬能插蘇？消委會近日公開詳細報告，測試市面上10款備有USB插座的萬能插蘇。是次涵蓋的樣本分為「傳統式」及較薄身的「T形」設計，售價介乎$99至$189不等。T形設計近年深受用家歡迎，因其機身較薄，呈倒T形插入牆身後，較不容易阻礙旁邊的插頭，空間利用率極高。

報告指出，這10款樣本均提供2至3個13A三方腳插座，部分更加設了獨立開關掣。不過，在連同機電署進行的嚴格安全測試中，結果發現正正是上述需要回收的兩款樣本未能通過安全表現，提醒消費者在選購時必須加倍留神，認明產品符合本港的安全規格。

【快充萬能插蘇選購重點】

為方便大家購買時能一擊即中，我們在用家角度出發，總結了以下選購帶USB功能萬能插蘇的實用功能列表：

13A插座數量及外觀設計：一般配備2至3個標準插座，建議考慮採用「T形」薄身設計的型號，以節省空間及避免阻擋相鄰的牆身插頭。

USB插座規格：檢查是否齊備主流的 USB-C 及傳統 USB-A 插座，以對應你現有的各種充電線。

快充技術支援：必須確認是否支援 PD 或 QC 快速充電協議，建議挑選最高總輸出功率達 20W 或以上的型號，以滿足現今智能手機的快充需求。

獨立開關掣設計：推薦購買為13A插座及USB供電部分設有獨立開關掣的款式，不用拔除插頭即可截斷電源，既安全又省電。

安全認證把關：務必確保產品符合香港 BS 1363 及相關國際安全標準，切勿購買無牌或來歷不明的平價劣質貨，保障家人安全。

消委會萬能插蘇使用安全貼士

除了參考消委會的測試報告購買優質產品外，正確的使用習慣亦是防止意外發生的關鍵。大家日常使用萬能插蘇時，務必留意以下安全貼士：

提防負荷過重，切勿「插到盡」：一般家庭的13A牆身插座最高只可承受2860瓦特（W）的負荷。即使萬能插蘇提供了多個插孔，亦絕不能將多件高耗電量的家庭電器（例如電暖爐、高功率風筒或微波爐）同時接駁到同一個插蘇上。否則極易導致負荷過重，輕則燒斷保險絲，重則引起電線短路甚至火警。

確保插頭穩固，避免鬆脫：日常使用時，應確保電器插頭牢牢插入插座內，不可有鬆脫或接觸不良的現象，以免因接觸不良而產生火花及過熱。

善用獨立開關，安全又慳電：如果萬能插蘇本身附有獨立開關掣，建議在不使用有關電器時隨手關閉電源。此舉不但有助慳電，更能減低插蘇內部電路因長年累月通電受壓而老化的風險，延長產品壽命。

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