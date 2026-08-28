iPhone 17奪第二季度銷量冠軍！蘋果三星包辦前十　中國品牌出局

市場調研機構Counterpoint Research最新發布的全球最暢銷機型榜單顯示，Apple iPhone 17在2026年第二季度拿下了6%的全球智能手機銷量份額，成功登頂該季度全球最暢銷智能手機的位置。



這份全球暢銷機型的前十榜單裏，Apple與Samsung兩家廠商剛好各佔據五個席位，把前十的名額完全包攬。兩家頭部廠商合計貢獻的全球智能手機總銷量佔比達到26%，對比去年同期還提升了2個百分點，全球手機市場的頭部集中化趨勢正在持續加劇。

市場調研機構Counterpoint Research最新發布的全球最暢銷機型榜單。（Counterpoint Research）

此前多個季度都能在榜單上佔據一席之地的中國手機品牌機型，這次已經徹底從前十名單裏消失，沒能擠入全球銷量第一梯隊。

Apple本季度在印度、日本以及中東非等新興市場的表現格外強勁，甚至在本土品牌Samsung長期壟斷的韓國市場，iPhone的銷量也實現了接近翻倍的增長，這些增長全部得益於iPhone 17系列上市之後的持續熱賣拉動。

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Samsung旗下的Galaxy S26 Ultra成為本季度最暢銷的Android智能手機，這也是行業有史以來第一次有定位超高端的Android機型，在第二季度的時間節點登頂Android手機銷量榜首。單單這一款機型，就貢獻了整個S26系列總銷量的一半以上，Samsung Android超高端旗艦的市場接受度正在快速提升。

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