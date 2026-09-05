全球首款量子電池登場！極速秒充告別等待　體積越大充電速率越快

全球首個可運行的量子電池原型正式問世。與傳統電池不同，該量子電池呈現出獨特的尺寸—充電速度正相關特性：體積越大，充電速率越快。這一突破由澳洲聯邦科學與工業研究組織科研團隊完成，項目負責人是詹姆斯·誇奇（James Quach）。



團隊採用光學微腔結構，構建出首台具備實際工作能力的量子電池原型。具體而言，研究人員將兩片微型反射鏡精確間隔100納米安裝，該距離約為人類髮絲直徑的千分之一；鏡面間隙內填充有機染料分子，並以激光進行激發。

與傳統電池不同，該量子電池呈現出獨特的尺寸—充電速度正相關特性：體積越大，充電速率越快。（csiro.au）

在《Nature》刊登的數據報告：

在激光作用下，光場與染料分子產生強相互作用，形成光與物質的量子混合態，顯著增強系統對能量的吸收與暫存能力，該物理現象被定義為「超吸收」。

實驗數據顯示，該原型完成一次充電僅需飛秒量級時間，即10的負15次方秒；能量儲存時長則達納秒量級，即10的負9次方秒，約為充電時間的百萬倍。

值得注意的是，量子電池的設計目標並非單純擴大能量密度，而是聚焦於能量釋放過程的速度提升與精準調控能力。（csiro.au）

需要指出的是，當前原型的能量存儲總量約為數十億電子伏特，持續時間僅限納秒尺度。若要實現對常規電子設備的驅動，尚需進一步提升總儲能容量並延長能量維持時間。

值得注意的是，量子電池的設計目標並非單純擴大能量密度，而是聚焦於能量釋放過程的速度提升與精準調控能力。

相較依賴電化學反應的傳統電池——其基本原理可追溯至兩百多年前，且單個單元中通常涉及逾10的19次方個電子遷移——量子電池代表了一種全新的能量管理範式。

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