深圳首出動「無人機蜂群」追颱風！全天候偵察　助路徑預測更精準

2026年7月26日，中國氣象科研團隊在台風「紅霞」影響期間，首次運用蜂群無人機技術，對颱風登陸全過程實施高頻率、多維度的協同觀測試驗。這是國內首次將蜂群無人機系統應用於颱風過境全時段、全路徑的連續觀測。



本次試驗在中國氣象局，設於深圳市大鵬半島的低空經濟無人航空氣象保障野外科學試驗基地開展。多架搭載專業氣象傳感器的無人機組成協同作業陣列，在台風影響前後持續升空，系統獲取低空區域溫度、濕度、三維風場及湍流等關鍵氣象要素的垂直分佈數據。

首次運用蜂群無人機技術監測颱風：

+ 3

在採集大氣參數的同時，科研人員同步記錄每架無人機的姿態變化、實際飛行軌跡與規劃航線的偏移量，以及不同階段的電量消耗與功率響應特徵。這些運行參數將用於分析極端天氣環境下，影響無人機穩定飛行的氣象制約條件，進一步界定其安全作業邊界。

相較於傳統單機觀測模式，蜂群無人機通過多平台協同，可在同一時段內覆蓋不同高度層與空間位置，實現對低空三維大氣結構的密集採樣。該方式顯著拓展了探測空間範圍，有效克服單點觀測時空分辨率低、覆蓋能力弱的侷限，填補了近海低空氣象實時監測的技術空白。

所獲觀測資料將為提升颱風強度演變識別、登陸位置預測及風雨影響精細化評估提供堅實的數據支撐；同時，也為未來在強對流、熱帶氣旋等複雜天氣條件下開展無人機常態化業務觀測積累重要科學依據和工程經驗。

【延伸閲讀】瀋陽暴雨｜燈塔漂20公里成｢最強不倒翁｣ 撞高壓電線爆火花極驚險（點擊連結看原文）

+ 10

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】