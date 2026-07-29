全球首個3D全方位熱隱形斗篷！助國防避紅外線追蹤　兼抗極端冷熱

日前，國際權威期刊《Nature Communications》刊發重磅成果稱，美國伊利諾伊大學聯合丹麥技術大學團隊，成功造出全球首款三維全向熱隱身斗篷。這款產品徹底突破傳統熱偽裝設備只能二維、單向隱身的技術瓶頸，各類紅外熱成像設備均無法捕捉斗篷內部物體的熱信號。



在此之前，全球所有熱隱身裝置存在致命短板，僅能在平面、單一熱流角度生效，熱源變換方位後，物體熱輪廓會立刻暴露，無法適配現實複雜探測環境。而這款全新斗篷依託三軸可調晶格超材料，可全方位調控導熱係數，無論熱量從上下、左右任意方向襲來，都能穩定實現熱偽裝效果。

日前，國際權威期刊《Nature Communications》刊發重磅成果稱，美國伊利諾伊大學聯合丹麥技術大學團隊，成功造出全球首款三維全向熱隱身斗篷。（YouTube@NewsAtIllinois）

三維全向熱隱身斗篷可規避紅外探測兼隔絕極端冷熱：

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斗篷採用複合分層製造工藝，主體框架由3D打印精密鋁合金晶格構成，負責疏導高溫熱流；網格間隙澆築低導熱矽橡膠，隔絕熱量向內傳導。其核心原理並非簡單隔熱，而是主動引導全部熱流繞開內部腔體，從紅外鏡頭觀測，斗篷覆蓋區域溫度場完全與周邊環境融合，視覺上如同空無一物，完美抹除目標熱特徵。

實驗室測試顯示，不規則器械、發熱晶片等各類物體放入斗篷內部，晝夜、高低溫環境下均可穩定規避紅外探測，同時還能隔絕極端冷熱，保護內部設備不受溫度衝擊。項目負責人表示，真正實用的熱隱身裝備必須實現全向適配，這款原型完成了理論到實體制造的跨越。

業內人士指出，該技術落地後擁有廣闊應用前景，民用領域可用於高端晶片、精密儀器熱管理，隔絕設備發熱避免紅外泄露；國防場景能夠隱藏無人機、單兵、作戰車輛的熱信號，規避紅外偵察追蹤。

不過目前原型設備仍處於實驗室階段，結構複雜、製造成本偏高，團隊表示下一步將簡化晶格結構、降低量產門檻，推動該材料早日商業化落地。

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