小米首度參展IFA！SU7 Ultra+仿生機械人齊亮相　展出近400款產品

小米集團總裁盧偉冰宣佈，小米將首次參加IFA國際消費電子展（德國柏林消費電子展，Internationale Funkausstellung Berlin），並提前公布了本次參展陣容與展會亮點。據介紹，小米此次將在IFA設置超過3300平方米展台，展出近400款產品，成為小米「人車家全生態」在海外規模最大的一次集中展示。



其中，小米SU7 Max、小米SU7 Ultra與小米Vision GT三款車型將齊聚IFA，小米機械人CyberOne也將迎來海外首秀。據了解，CyberOne是小米首款全尺寸人形仿生機械人，中文名為「鐵大」，於2022年8月11日正式發布。

小米集團總裁盧偉冰宣佈，小米將首次參加IFA國際消費電子展，並提前公布了本次參展陣容與展會亮點。（微博＠盧偉冰）

小米本次參展IFA陣容與展會亮點：

初代鐵大身高177cm、體重52kg，搭載小米自研仿生感知認知技術、生機電融合技術與人工智能技術集群，配備21個自由度關節模組，可實現0.5毫秒級實時響應。其智能感知、運動控制以及機械能力均由小米機械人實驗室全面自主研發完成。

今年，小米又帶來了新一代人形機械人「鐵大」，在2026世界機械人大會（WRC 2026）上，新一代「鐵大」首次面向公眾亮相。

新款機械人身高約1.70米、體重66kg，全身擁有66個自由度，相比初代在運動能力和身體結構等方面進一步升級。值得一提的是，新一代「鐵大」並非只停留在展示階段。

據現場工作人員介紹，早在今年初，「鐵大」就已經進入小米汽車工廠，在自攻螺母上件工站開啟「實習」。經過一個季度的持續訓練與優化，目前其自攻螺母上件工站雙側作業成功率已經提升至98%，與人工作業99%的合格率相比僅相差1個百分點，距離正式「轉正」又近了一步。

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