AI仿聲詐騙｜陌生來電開口5秒即遭複製！專家警告：切勿隨意搭話

近日，浙江杭州倍創訊息技術有限公司相關項目負責人受訪時提醒公眾，接到陌生來電切忌隨意交談，不法分子可在通話中悄悄收錄人聲，依託AI技術完成聲線仿製。



據他介紹，大家在接到陌生電話的時候，儘量不要說太多的內容，因為有可能對方正在錄製你的聲音。

AI仿聲已經騙走受害人一大筆錢了：

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哪怕只在通話中開口5秒，騙子便能憑藉截取的原聲素材訓練AI模型，復刻出高度逼真的仿冒語音，仿真度高到連父母親都難以分辨真偽。此外，這位負責人還透露，已有受害人因遭遇AI仿聲詐騙，短短10分鐘被騙走430萬元（人民幣）。

值得一提的是，針對日趨高發的AI換聲電信詐騙，公安部網安局在今年5月還專門發布反詐警示，並給出防範舉措：

1. 接聽陌生來電減少言語回應

不要隨口說出「嗯、是、沒錯」等簡短用語，防止個人語音被暗中採集；同時儘量不在朋友圈、短視頻平台隨意發布原聲語音、真人出鏡視頻，從源頭阻斷不法分子蒐集聲紋的途徑。

2. 堅守轉賬核驗準則

但凡來電人員冒充親友、上司、客服，以突發意外、項目墊付等理由要求轉賬匯款，當即掛斷電話，通過通訊錄預留號碼另行回撥確認；也可提前和家人、生意夥伴約定專屬資金暗號，或是問詢私密往事，AI 合成語音無法答對專屬秘密，可快速識破騙局。

除此之外，目前國家反詐中心APP已上線AI鑑真查驗功能，能夠對可疑圖片、語音、視頻開展AI溯源甄別。如果大家收到來源不明的音視頻訊息時，可上傳至平台一鍵檢測，辨別內容是否由人工智能合成。

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