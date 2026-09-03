BLEACH手遊《Mirrors High》公開　新角色設計「辣妹死神」惹熱議

由萬代南夢宮娛樂推出的《BLEACH 死神》全新手機遊戲《BLEACH Mirrors High》，近日公開最新系統宣傳影片，除了進一步揭露遊戲故事、角色自訂以及戰鬥玩法外，由原作者久保帶人親自操刀設計的三位全新角色也正式亮相，分別為「珠輪那生」、「半藤ギロ」以及「時島まいこ」，三人的造型一公開便迅速受到粉絲關注。



久保老師真的很會塑造潮潮角色！

這次登場的三名新人隊士分別為珠輪那生（じゅりんな なる，CV：和泉風花）、半藤ギロ（はんどう ぎろ，CV：バトリ勝悟）以及時島まいこ（ときしま まいこ，CV：篠原侑），未來將與玩家所扮演的主角「志燐」、「白祢」一同展開全新故事。

由萬代南夢宮娛樂推出的《BLEACH 死神》全新手機遊戲《BLEACH Mirrors High》，近日公開最新系統宣傳影片。（X@theRealKiyosaki）

身為《BLEACH》原作者，久保帶人的角色設計與時尚品味向來是作品的一大特色，這次三名新角色也延續了他獨樹一格的美學。

《BLEACH》新作品角色設定集▼▼▼

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本次三名新人隊士討論度最高的莫過於「珠輪那生」，她將傳統死霸裝大幅改造，以近乎披掛的方式露出肩膀，上半身搭配紅色內著，加上高馬尾、頸部飾品與帶有辣妹風格的妝容，充滿久保帶人標誌性的潮流氣息。

《BLEACH》長年以來除了戰鬥與角色魅力之外，久保帶人的服裝設計也一直深受讀者喜愛，原作漫畫扉頁讓角色穿上私服，都經常融入街頭、龐克與高端時裝等不同元素。這次《BLEACH Mirrors High》讓他再次親自設計全新角色，也讓不少粉絲將目光放在這群新世代死神身上。

至於遊戲本身，《BLEACH Mirrors High》故事時間點將設定於《千年血戰篇》之後，玩家可以選擇主角並自訂外觀、姓名，甚至連身為死神靈魂象徵的「斬魄刀」都能自由客製化。

戰鬥方面則採用三人組隊機制，玩家可以透過選擇並組合不同卡牌施展攻擊，除了各角色專屬的必殺技之外，三名角色還能共同發動連攜招式「Soul Drive」，主打兼具速度感與策略性的戰鬥體驗。

戰鬥方面則採用三人組隊機制，玩家可以透過選擇並組合不同卡牌施展攻擊。（X@theRealKiyosaki）

《BLEACH Mirrors High》預計登上App Store與Google Play，官方也將於7月22日至29日舉行封閉測試。

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