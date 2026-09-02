iPhone Ultra支援MagSafe！4.5mm厚度比Air薄 取消長焦與Face ID
科技博主Mark Gurman最新爆料指出，iPhone Ultra摺機將支持MagSafe磁吸無線充電功能。此前曝光的iPhone Ultra模型機並未配備MagSafe磁吸環，而同期曝光的iPhone 18 Pro模型機則帶有這一設計，因此當時不少人猜測iPhone Ultra可能會無緣MagSafe功能。
對此，Mark Gurman表示，蘋果已經將MagSafe集成到了更為輕薄的iPhone Air機型中，因此iPhone Ultra實現MagSafe支持並不存在顯著的技術障礙。
iPhone Ultra網上渲染圖：
不過，由於iPhone Ultra在機身設計上更為纖薄，其單邊厚度僅為4.5毫米（iPhone Air厚度為5.64毫米），蘋果在這款機型上做出了兩項重大的功能取捨。
第一項取捨是取消Face ID，回歸Touch ID方案。由於iPhone Ultra配備內外兩塊螢幕，機身內部空間已極為緊湊，無法同時容納兩套3D結構光組件。
因此蘋果放棄了Face ID，轉而採用集成在側邊電源鍵上的Touch ID指紋解鎖方案。這也是蘋果自2017年iPhone X以來，首款未配備Face ID的高端iPhone機型。
第二項取捨是砍掉了獨立長焦鏡頭。iPhone Ultra的後置相機僅保留4800萬像素主鏡頭與超廣角鏡頭的雙鏡頭組合，在萬元級別的摺機市場中，同屬闊摺疊形態的華為Pura X Max則配備了長焦影像。
有網友調侃，花近兩萬元購買的旗艦機型卻在核心功能上「打了折扣」，屬於明顯的體驗降級。該機將於9月10日正式發布，同期亮相的還有iPhone 18 Pro和iPhone 18 Pro Max兩款直屏旗艦。
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