iPhone Ultra支援MagSafe！4.5mm厚度比Air薄　取消長焦與Face ID

科技博主Mark Gurman最新爆料指出，iPhone Ultra摺機將支持MagSafe磁吸無線充電功能。此前曝光的iPhone Ultra模型機並未配備MagSafe磁吸環，而同期曝光的iPhone 18 Pro模型機則帶有這一設計，因此當時不少人猜測iPhone Ultra可能會無緣MagSafe功能。



對此，Mark Gurman表示，蘋果已經將MagSafe集成到了更為輕薄的iPhone Air機型中，因此iPhone Ultra實現MagSafe支持並不存在顯著的技術障礙。

iPhone Ultra摺機將支持MagSafe磁吸無線充電功能。（X@yourtechguyyy）

iPhone Ultra網上渲染圖：

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不過，由於iPhone Ultra在機身設計上更為纖薄，其單邊厚度僅為4.5毫米（iPhone Air厚度為5.64毫米），蘋果在這款機型上做出了兩項重大的功能取捨。

第一項取捨是取消Face ID，回歸Touch ID方案。由於iPhone Ultra配備內外兩塊螢幕，機身內部空間已極為緊湊，無法同時容納兩套3D結構光組件。

因此蘋果放棄了Face ID，轉而採用集成在側邊電源鍵上的Touch ID指紋解鎖方案。這也是蘋果自2017年iPhone X以來，首款未配備Face ID的高端iPhone機型。

第二項取捨是砍掉了獨立長焦鏡頭。iPhone Ultra的後置相機僅保留4800萬像素主鏡頭與超廣角鏡頭的雙鏡頭組合，在萬元級別的摺機市場中，同屬闊摺疊形態的華為Pura X Max則配備了長焦影像。

有網友調侃，花近兩萬元購買的旗艦機型卻在核心功能上「打了折扣」，屬於明顯的體驗降級。該機將於9月10日正式發布，同期亮相的還有iPhone 18 Pro和iPhone 18 Pro Max兩款直屏旗艦。

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